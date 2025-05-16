Житель Алтая лишился почти 60 тысяч рублей в надежде сходить на концерт с новой знакомой

Молодой человек предпринял несколько неудачных попыток оплатить билет

16 мая 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

26-летний житель Бийского района познакомился в интернете с девушкой и лишился почти 60 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодые люди много переписывались и обменивались фотографиями, а в один момент новая знакомая предложила сходить на концерт. К тому же у нее якобы уже был билет, и она скинула парню ссылку, чтобы он купил еще один.

"Парень зашел на сайт, ввел данные своей банковской карты. Деньги списались, но чек и документы не пришли. Избранница его успокоила и убедила, что это произошло из-за большой загруженности ресурса. Сельчанин еще раз повторил операцию, но на почте билет так и не появился. Тогда он написал в службу поддержки, где сообщили, что нужно вновь произвести оплату. В итоге несостоявшийся ухажер перевел почти 60 тысяч рублей", – рассказали в МВД.

После этого девушка перестала отвечать на сообщения. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 22-летний житель Рубцовска перечислил мошенникам почти полмиллиона рублей в надежде подзаработать на инвестициях.