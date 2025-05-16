Житель Алтая лишился почти 60 тысяч рублей в надежде сходить на концерт с новой знакомой
Молодой человек предпринял несколько неудачных попыток оплатить билет
16 мая 2025, 14:15, ИА Амител
26-летний житель Бийского района познакомился в интернете с девушкой и лишился почти 60 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Молодые люди много переписывались и обменивались фотографиями, а в один момент новая знакомая предложила сходить на концерт. К тому же у нее якобы уже был билет, и она скинула парню ссылку, чтобы он купил еще один.
"Парень зашел на сайт, ввел данные своей банковской карты. Деньги списались, но чек и документы не пришли. Избранница его успокоила и убедила, что это произошло из-за большой загруженности ресурса. Сельчанин еще раз повторил операцию, но на почте билет так и не появился. Тогда он написал в службу поддержки, где сообщили, что нужно вновь произвести оплату. В итоге несостоявшийся ухажер перевел почти 60 тысяч рублей", – рассказали в МВД.
После этого девушка перестала отвечать на сообщения. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 22-летний житель Рубцовска перечислил мошенникам почти полмиллиона рублей в надежде подзаработать на инвестициях.
14:24:23 16-05-2025
Экий вы простофиля
15:26:05 16-05-2025
ну зайди ты на сайт где честные девушки.
оплати за ночь, в два раза дешевле получилось бы.
там и на концерт бы с ним сходила и сказку на ночь рассказала.
17:01:33 16-05-2025
Гость (15:26:05 16-05-2025) ну зайди ты на сайт где честные девушки.оплати за ночь, ... Можно и дешевле.
19:30:11 16-05-2025
Musik (17:01:33 16-05-2025) Можно и дешевле. ... согласен
17:20:27 16-05-2025
Гость (15:26:05 16-05-2025) ну зайди ты на сайт где честные девушки.оплати за ночь, ... На Озоне, где выкладываешь все данные карты банка?
15:50:49 16-05-2025
Билет на концерт Комнаты культуры или Техника?
17:38:58 16-05-2025
ДМВ (15:50:49 16-05-2025) Билет на концерт Комнаты культуры или Техника?...
Технички в Доме культуры.
21:24:24 16-05-2025
Гость (17:38:58 16-05-2025) Технички в Доме культуры.... Это даже ынтереснее.
06:26:58 17-05-2025
Какой концерт известно? При чём тут девушки. Может человек глубоко культурный и доверчивый.
18:21:04 17-05-2025
Гость (06:26:58 17-05-2025) Какой концерт известно? При чём тут девушки. Может человек г...
Оленями таких зовут. Будет ему наука.