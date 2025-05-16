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Житель Алтая лишился почти 60 тысяч рублей в надежде сходить на концерт с новой знакомой

Молодой человек предпринял несколько неудачных попыток оплатить билет

16 мая 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

26-летний житель Бийского района познакомился в интернете с девушкой и лишился почти 60 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодые люди много переписывались и обменивались фотографиями, а в один момент новая знакомая предложила сходить на концерт. К тому же у нее якобы уже был билет, и она скинула парню ссылку, чтобы он купил еще один.

"Парень зашел на сайт, ввел данные своей банковской карты. Деньги списались, но чек и документы не пришли. Избранница его успокоила и убедила, что это произошло из-за большой загруженности ресурса. Сельчанин еще раз повторил операцию, но на почте билет так и не появился. Тогда он написал в службу поддержки, где сообщили, что нужно вновь произвести оплату. В итоге несостоявшийся ухажер перевел почти 60 тысяч рублей", – рассказали в МВД.

После этого девушка перестала отвечать на сообщения. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 22-летний житель Рубцовска перечислил мошенникам почти полмиллиона рублей в надежде подзаработать на инвестициях.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 10

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Гость

14:24:23 16-05-2025

Экий вы простофиля

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Гость

15:26:05 16-05-2025

ну зайди ты на сайт где честные девушки.
оплати за ночь, в два раза дешевле получилось бы.
там и на концерт бы с ним сходила и сказку на ночь рассказала.

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Musik

17:01:33 16-05-2025

Гость (15:26:05 16-05-2025) ну зайди ты на сайт где честные девушки.оплати за ночь, ... Можно и дешевле.

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Гость

19:30:11 16-05-2025

Musik (17:01:33 16-05-2025) Можно и дешевле. ... согласен

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Гость

17:20:27 16-05-2025

Гость (15:26:05 16-05-2025) ну зайди ты на сайт где честные девушки.оплати за ночь, ... На Озоне, где выкладываешь все данные карты банка?

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ДМВ

15:50:49 16-05-2025

Билет на концерт Комнаты культуры или Техника?

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Гость

17:38:58 16-05-2025

ДМВ (15:50:49 16-05-2025) Билет на концерт Комнаты культуры или Техника?...
Технички в Доме культуры.

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Musik

21:24:24 16-05-2025

Гость (17:38:58 16-05-2025) Технички в Доме культуры.... Это даже ынтереснее.

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Гость

06:26:58 17-05-2025

Какой концерт известно? При чём тут девушки. Может человек глубоко культурный и доверчивый.

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Гость

18:21:04 17-05-2025

Гость (06:26:58 17-05-2025) Какой концерт известно? При чём тут девушки. Может человек г...
Оленями таких зовут. Будет ему наука.

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