Житель Алтая опубликовал интимные фото "бывшей" и стал фигурантом трех уголовных дел
В ходе расследования дел о распространении частных сведений и вымогательстве денег следователи уличили мужчину в хранении наркотиков
19 мая 2025, 21:30, ИА Амител
В Алтайском крае 43-летний житель Волчихинского района предстал перед судом по обвинению в распространении сведений о частной жизни, вымогательстве денежных средств и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональный Следком.
По данным следствия, до декабря прошлого года обвиняемый состоял в романтических отношениях с женщиной. После расставания он стал требовать с нее деньги, а в случае отказа обещал "слить" ее интимные фотографии.
В январе злоумышленник все же загрузил на личную страницу в соцсети фото потерпевшей, тем самым распространив сведения о частной жизни женщины без ее согласия.
"Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была доказана причастность обвиняемого к незаконному хранению наркотических веществ", – добавили в СК.
Мужчину обвинили в преступлениях, предусмотренных статьями "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия", "Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего", а также "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
21:49:49 19-05-2025
Выложид фото наркоманки, на пятом десятке без трусов. И влип, очкарик.
23:10:23 19-05-2025
Гость (21:49:49 19-05-2025) Выложид фото наркоманки, на пятом десятке без трусов. И влип... Согласен, за такой хоррор садить надобно.
11:18:32 20-05-2025
"до декабря прошлого года обвиняемый состоял в романтических отношениях с женщиной"
Раньше такое называли блуд или другим словом на букву б. Сейчас это романтические отношения.
Правильно и сделал. Пусть все село ее посмотрит и узнает кто она такая. Оправдывать нужно за такое, а не судить. Если судить то только за наркотики по самой строгости. Если только не подбросили как они умеют.