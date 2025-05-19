Житель Алтая опубликовал интимные фото "бывшей" и стал фигурантом трех уголовных дел

В ходе расследования дел о распространении частных сведений и вымогательстве денег следователи уличили мужчину в хранении наркотиков

19 мая 2025, 21:30, ИА Амител

Суд, молоток судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 43-летний житель Волчихинского района предстал перед судом по обвинению в распространении сведений о частной жизни, вымогательстве денежных средств и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным следствия, до декабря прошлого года обвиняемый состоял в романтических отношениях с женщиной. После расставания он стал требовать с нее деньги, а в случае отказа обещал "слить" ее интимные фотографии.

В январе злоумышленник все же загрузил на личную страницу в соцсети фото потерпевшей, тем самым распространив сведения о частной жизни женщины без ее согласия.

"Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была доказана причастность обвиняемого к незаконному хранению наркотических веществ", – добавили в СК.

Мужчину обвинили в преступлениях, предусмотренных статьями "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия", "Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего", а также "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.