12 декабря Центральный районный суд отправил Александра Перелыгина в СИЗО до 9 февраля

13 декабря 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Александр Перелыгин/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Сбежавшему из заключения и ранившему двух правоохранителей Александру Перелыгину может грозить пожизненное лишение свободы по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (ст. 317 УК РФ). Однако маловероятно, что суд назначит мужчине такой срок. Об этом amic.ru рассказал адвокат подсудимого Владислав Барутенко.

"Маловероятно, что назначат пожизненное наказание"

За нападение на правоохранителей в отношении Александра Перелыгина возбудили уголовные дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Если последняя предполагает до пяти лет лишения свободы, то посягательство на жизнь правоохранителей подразумевает уже серьезный срок – от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное наказание (или смертная казнь, на которую введен мораторий). Однако то, что Перелыгин сядет пожизненно, маловероятно, пояснил его адвокат. В любом случае сейчас давать оценку действиям подсудимого преждевременно и его виновность определит суд, добавил Барутенко.

"Предусмотрено пожизненное лишение свободы по 317-й статье. Но маловероятно, что ему назначат такое наказание. Пока некорректно делать какие-то выводы, потому что это самое начало процесса. Пожизненное – это уже совсем исключительная мера. Пока же решался вопрос не о виновности подсудимого, а о мере пресечения. Перелыгина отправили в СИЗО, и это абсолютно ожидаемо. Статья особо тяжкая. Но апелляцию мы обязаны подать, поскольку мой подзащитный не согласился с решением суда. Я как сторона защиты должен подать апелляцию", – отметил Барутенко.

Александр Перелыгин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Также защитник отметил, что при допросе 11 декабря Перелыгин воспользовался статьей 51 Конституции России, по которой можно не свидетельствовать против самого себя. А еще причиной отказа в даче показаний было пулевое ранение Перелыгина, подчеркнул адвокат. По словам защитника, мужчина получил одно сквозное ранение в ногу. Сам Перелыгин на суде сказал, что в больнице рану ему не перевязали. Защитник якобы не знает, была ли сделана подозреваемому именно перевязка, но медицинскую помощь подсудимому точно оказали.

"Перелыгина допрашивали в больнице. Ему была оказана медицинская помощь. Была это перевязка либо что-то другое, точно сказать не могу. Но медицинские услуги были оказаны. Ну и в условиях изолятора в любом случае ему будет оказана медицинская помощь. Маловероятно, что у него будет отдельная камера. Скорее всего, Перелыгин будет находиться на общих условиях и получать медицинскую помощь, как и все люди, которые находятся под стражей", – сказал адвокат.

Александр Перелыгин/ Фото: amic.ru

Перелыгина посадили в СИЗО?

Да. 12 декабря 2024 года Центральный районный суд отправил Перелыгина в СИЗО на два месяца, то есть до 9 февраля 2025 года, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия и суда на свободе. Супруга Перелыгина сообщила следствию, что опасается за свою жизнь, если мужчина останется на свободе.

Также известно, что несколько раз мужчина был судим (по статьям о неправомерном завладении автомобилем, насильственных действиях сексуального характера, об изнасиловании и разбое), находился в федеральном розыске, уклонялся от отбывания наказания в виде принудительных работ и скрывался.

Сам Перелыгин на суде об избрании меры пресечения рассказал, почему решил сбежать из заключения.

Александр Перелыгин/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Что сделал Перелыгин?

В октябре 2024 года Александр Перелыгин не явился в исправительный центр на исправительные работы. Он отбывал срок за кражу, который должен закончиться лишь 18 января 2028 года. После неявки мужчину объявили в розыск. 10 декабря его отыскали в лесном массиве в районе Борзовой Заимки и попытались задержать, но Перелыгин неоднократно выстрелил в оперативников, в итоге ранил сотрудника ФСИН и полицейского. Один из правоохранителей попал Перелыгину в ногу. Нападавшего в итоге госпитализировали в состоянии средней тяжести. Подробнее о задержании Перелыгина можно прочитать здесь.