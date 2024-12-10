В Барнауле сбежавший уголовник выстрелил в голову сотруднику ФСИН

Злоумышленника уже задержали

10 декабря 2024, 20:20, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

В Барнауле 10 декабря сбежавший из исправительного центра мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСИН, пытавшимся задержать его. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

В октябре мужчина не прибыл для отбытия наказания в виде принудительных работ. Его объявили в розыск.

Правоохранители нашли злоумышленника в лесном массиве поселка Борзовая Заимка на территории Барнаула. Однако он оказал сопротивление.

"При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника Управления ФСИН по Алтайскому краю", – рассказали в ведомстве.

Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Подозреваемого задержали, следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование поставил на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман.