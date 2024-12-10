В Барнауле сбежавший уголовник выстрелил в голову сотруднику ФСИН
Злоумышленника уже задержали
10 декабря 2024, 20:20, ИА Амител
В Барнауле 10 декабря сбежавший из исправительного центра мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСИН, пытавшимся задержать его. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
В октябре мужчина не прибыл для отбытия наказания в виде принудительных работ. Его объявили в розыск.
Правоохранители нашли злоумышленника в лесном массиве поселка Борзовая Заимка на территории Барнаула. Однако он оказал сопротивление.
"При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника Управления ФСИН по Алтайскому краю", – рассказали в ведомстве.
Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Подозреваемого задержали, следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование поставил на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман.
"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", – указали в краевой прокуратуре.
21:20:55 10-12-2024
Опять Барнаул прославился.
08:12:16 11-12-2024
Чем прославился-то ? В статье написано лишь , 10 декабря , лес , -20 градусов мороза , гладкоствольное оружие , попал в голову сотруднику УФСИН , было задержание , в октябре мужчина не прибыл для отбытия наказания . ( Через лес убежать хотел , по морозу в снегу застрял ? Ещё больше вопросов , чем ответов . А как он в лес убежал , через окно из под носа улизнул ? Как с октября до середины декабря его ловили с мобильником ? )
09:38:12 11-12-2024
Гость (21:20:55 10-12-2024) Опять Барнаул прославился.... работа такая.
21:55:55 10-12-2024
выздоровления сотруднику! а тварь пусть сгниет в тюрьме.
08:02:18 11-12-2024
Элен без ребят (21:55:55 10-12-2024) выздоровления сотруднику! а тварь пусть сгниет в тюрьме. ... А вы эту тварь хорошо наверно знаете? Такие у вас пожелания...
09:47:37 11-12-2024
Гость (08:02:18 11-12-2024) А вы эту тварь хорошо наверно знаете? Такие у вас пожелания.... О, ауешник отписался. Тебе такое же пожелание...
11:29:30 11-12-2024
Осталось в Барнауле поймать банду ассенизаторов, которые возят в лес фекалии. Кстати, рядом с СИЗО валят в лес. Но так как нет технической возможности установить камеры видео фиксации, то сделать это практически невозможно.
18:35:42 11-12-2024
Гость (11:29:30 11-12-2024) Осталось в Барнауле поймать банду ассенизаторов, которые воз... фиксируйте, 112, всё.