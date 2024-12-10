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В Барнауле сбежавший уголовник выстрелил в голову сотруднику ФСИН

Злоумышленника уже задержали

10 декабря 2024, 20:20, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com
Колючая проволока / Фото: unsplash.com

В Барнауле 10 декабря сбежавший из исправительного центра мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСИН, пытавшимся задержать его. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

В октябре мужчина не прибыл для отбытия наказания в виде принудительных работ. Его объявили в розыск.

Правоохранители нашли злоумышленника в лесном массиве поселка Борзовая Заимка на территории Барнаула. Однако он оказал сопротивление.

"При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника Управления ФСИН по Алтайскому краю", – рассказали в ведомстве.

Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Подозреваемого задержали, следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование поставил на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", – указали в краевой прокуратуре.

Барнаул

Комментарии 8

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Гость

21:20:55 10-12-2024

Опять Барнаул прославился.

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Гость

08:12:16 11-12-2024

Чем прославился-то ? В статье написано лишь , 10 декабря , лес , -20 градусов мороза , гладкоствольное оружие , попал в голову сотруднику УФСИН , было задержание , в октябре мужчина не прибыл для отбытия наказания . ( Через лес убежать хотел , по морозу в снегу застрял ? Ещё больше вопросов , чем ответов . А как он в лес убежал , через окно из под носа улизнул ? Как с октября до середины декабря его ловили с мобильником ? )

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Musik

09:38:12 11-12-2024

Гость (21:20:55 10-12-2024) Опять Барнаул прославился.... работа такая.

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Элен без ребят

21:55:55 10-12-2024

выздоровления сотруднику! а тварь пусть сгниет в тюрьме.

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Гость

08:02:18 11-12-2024

Элен без ребят (21:55:55 10-12-2024) выздоровления сотруднику! а тварь пусть сгниет в тюрьме. ... А вы эту тварь хорошо наверно знаете? Такие у вас пожелания...

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Гость

09:47:37 11-12-2024

Гость (08:02:18 11-12-2024) А вы эту тварь хорошо наверно знаете? Такие у вас пожелания.... О, ауешник отписался. Тебе такое же пожелание...

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Гость

11:29:30 11-12-2024

Осталось в Барнауле поймать банду ассенизаторов, которые возят в лес фекалии. Кстати, рядом с СИЗО валят в лес. Но так как нет технической возможности установить камеры видео фиксации, то сделать это практически невозможно.

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Гость

18:35:42 11-12-2024

Гость (11:29:30 11-12-2024) Осталось в Барнауле поймать банду ассенизаторов, которые воз... фиксируйте, 112, всё.

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