Житель Алтая три раза перевел деньги за выезд девушки на дом, а в итоге поехал в полицию
Мошенники говорили мужчине, что оплата не прошла
19 мая 2025, 10:45, ИА Амител
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае 38-летний житель Павловского района потерял 50 тысяч рублей, пытаясь получить интимные услуги, сообщает региональное МВД.
"Внес платеж в размере более 15 тысяч рублей. Далее аферисты ответили ему, что денежные средства не поступили, после чего пострадавший внес повторную плату на тот же номер", – рассказали в ведомстве.
Затем сельчанину позвонили еще раз и убедили перевести еще около 20 тысяч рублей за выезд девушки на дом. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Ранее другой житель Алтайского края заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы.
11:27:07 19-05-2025
Рука-лицо)))))))))
11:53:58 19-05-2025
полтос за выезд? там кто? алекс муччи или вики аиша?
при выезде отправляют за час, остальное уже на месте с живым человеком решают.
трехвольтовый какой-то.
купил бы рафаэлок и чензану, и с местной феклой в пятак бы уложился, за ночь и вкруг.
12:20:13 19-05-2025
три раза перевел деньги за выезд девушки на дом --- хорошая новость
13:09:22 19-05-2025
Эхххх! Я все время думал, что подобные услуги только в черте города! Сколько возможностей потеряно, сколько времени упущено!
23:05:30 19-05-2025
Миша (13:09:22 19-05-2025) Эхххх! Я все время думал, что подобные услуги только в черте... Зато без ИППП.
мозг его полюблен знатно
21:49:17 20-05-2025
А за наличку нельзя было? Или сильно приспичило?