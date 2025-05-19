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Житель Алтая три раза перевел деньги за выезд девушки на дом, а в итоге поехал в полицию

Мошенники говорили мужчине, что оплата не прошла

19 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 38-летний житель Павловского района потерял 50 тысяч рублей, пытаясь получить интимные услуги, сообщает региональное МВД.

"Внес платеж в размере более 15 тысяч рублей. Далее аферисты ответили ему, что денежные средства не поступили, после чего пострадавший внес повторную плату на тот же номер", – рассказали в ведомстве.

Затем сельчанину позвонили еще раз и убедили перевести еще около 20 тысяч рублей за выезд девушки на дом. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Ранее другой житель Алтайского края заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Мошенники

Комментарии 6

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Гость

11:27:07 19-05-2025

Рука-лицо)))))))))

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Гость

11:53:58 19-05-2025

полтос за выезд? там кто? алекс муччи или вики аиша?
при выезде отправляют за час, остальное уже на месте с живым человеком решают.
трехвольтовый какой-то.
купил бы рафаэлок и чензану, и с местной феклой в пятак бы уложился, за ночь и вкруг.

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Гость

12:20:13 19-05-2025

три раза перевел деньги за выезд девушки на дом --- хорошая новость

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Миша

13:09:22 19-05-2025

Эхххх! Я все время думал, что подобные услуги только в черте города! Сколько возможностей потеряно, сколько времени упущено!

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Musik

23:05:30 19-05-2025

Миша (13:09:22 19-05-2025) Эхххх! Я все время думал, что подобные услуги только в черте... Зато без ИППП.
мозг его полюблен знатно

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Гость

21:49:17 20-05-2025

А за наличку нельзя было? Или сильно приспичило?

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