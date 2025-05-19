Житель Алтая три раза перевел деньги за выезд девушки на дом, а в итоге поехал в полицию

Мошенники говорили мужчине, что оплата не прошла

19 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 38-летний житель Павловского района потерял 50 тысяч рублей, пытаясь получить интимные услуги, сообщает региональное МВД.

"Внес платеж в размере более 15 тысяч рублей. Далее аферисты ответили ему, что денежные средства не поступили, после чего пострадавший внес повторную плату на тот же номер", – рассказали в ведомстве.

Затем сельчанину позвонили еще раз и убедили перевести еще около 20 тысяч рублей за выезд девушки на дом. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Ранее другой житель Алтайского края заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы.