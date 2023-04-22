Житель Алтая выиграл в лотерею более 40 миллионов рублей
Личность победителя пока не установлена
22 апреля 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Житель Алтая утром 21 апреля выиграл в лотерею 41,3 миллиона рублей, пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на пресс-службу "Столото".
Отмечается, что победитель купил лотерейный билет "Рапидо" за 250 рублей в мобильном приложении за несколько минут до розыгрыша. За наградой он пока не обращался.
Ранее сообщили, что бухгалтер из Алтайского края выиграла в лотерею 2 миллиона рублей на автомобиль. Счастливый билет женщине подарили знакомые. Она призналась, что сама ни разу в жизни не участвовала в таких играх.
Ранее стало известно, сколько миллионов рублей выиграли в лотерею жители Алтайского края в 2021 году.
10:07:47 22-04-2023
Вам не стыдно лохов разводить ?
11:21:01 23-04-2023
Халява приди!