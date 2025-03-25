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Житель Алтая выпил и уснул с телефоном в руке, а проснулся с задачкой для полиции

Правоохранители быстро разобрались в произошедшем

25 марта 2025, 10:32, ИА Амител

Мужчина с телефоном спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Мужчина с телефоном спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае полицейские раскрыли дело о пропавшем во время застолья телефоне, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился 62-летний житель Славгорода, который накануне употреблял алкоголь в гостях у своего знакомого в Яровом.

"В ходе распития спиртного славгородец лег спать на диван и в руках держал свой сотовый телефон. Его знакомый в это время вышел из дома", – рассказали в ведомстве.

В это время в квартиру зашла 30-летняя подруга хозяина квартиры. Она увидела телефон в руках у спящего мужчины и похитила гаджет.

После содеянного женщина направилась к себе домой и убедила сожителя сдать телефон в ломбард. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

Ранее в Барнауле рецидивистка украла у собутыльницы ноутбук и попалась полиции.

Яровое Славгород Криминал

Комментарии 5

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Гость

10:41:01 25-03-2025

только идиот сейчас может украсть телефон, при первой же попытке вставить свою сим карту оператор будет знать у кого телефон, IMEI навсегда привязывается ко всем номерам сим карт которые вставлялись.

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Гость

10:54:14 25-03-2025

Люди бухают и не знают законов они живут в параллельной реальности.

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Гость

11:09:49 25-03-2025

Гость (10:54:14 25-03-2025) Люди бухают и не знают законов они живут в параллельной реал... Да лааадно... Не брать чужое - не такой уж сложный закон, даже для синяков.

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Гость

11:52:45 25-03-2025

Гость (11:09:49 25-03-2025) Да лааадно... Не брать чужое - не такой уж сложный закон, да... вопрос для синяков, как Вы выразились, не в том, что брать, или не брать, а в том, чтобы быть застуканным)

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Митя

20:21:15 25-03-2025

21 век, кругом камеры, всё отслеживается, все прекрасно знают о последствиях, но всё равно умудряются грабить.

30 лет ума нет, подрезать мобилку и сдать в ломбик а потом на суде плакаться и если есть дети ими и прикрываться.

Так еще и мужика подставила ишь какая ушлая баба, мужику по ушам проехали он и повелся.

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