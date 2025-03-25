Житель Алтая выпил и уснул с телефоном в руке, а проснулся с задачкой для полиции

Правоохранители быстро разобрались в произошедшем

25 марта 2025, 10:32, ИА Амител

Мужчина с телефоном спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае полицейские раскрыли дело о пропавшем во время застолья телефоне, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился 62-летний житель Славгорода, который накануне употреблял алкоголь в гостях у своего знакомого в Яровом.

"В ходе распития спиртного славгородец лег спать на диван и в руках держал свой сотовый телефон. Его знакомый в это время вышел из дома", – рассказали в ведомстве.

В это время в квартиру зашла 30-летняя подруга хозяина квартиры. Она увидела телефон в руках у спящего мужчины и похитила гаджет.

После содеянного женщина направилась к себе домой и убедила сожителя сдать телефон в ломбард. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

Ранее в Барнауле рецидивистка украла у собутыльницы ноутбук и попалась полиции.