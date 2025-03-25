Житель Алтая выпил и уснул с телефоном в руке, а проснулся с задачкой для полиции
Правоохранители быстро разобрались в произошедшем
25 марта 2025, 10:32, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские раскрыли дело о пропавшем во время застолья телефоне, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился 62-летний житель Славгорода, который накануне употреблял алкоголь в гостях у своего знакомого в Яровом.
"В ходе распития спиртного славгородец лег спать на диван и в руках держал свой сотовый телефон. Его знакомый в это время вышел из дома", – рассказали в ведомстве.
В это время в квартиру зашла 30-летняя подруга хозяина квартиры. Она увидела телефон в руках у спящего мужчины и похитила гаджет.
После содеянного женщина направилась к себе домой и убедила сожителя сдать телефон в ломбард. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".
Ранее в Барнауле рецидивистка украла у собутыльницы ноутбук и попалась полиции.
10:41:01 25-03-2025
только идиот сейчас может украсть телефон, при первой же попытке вставить свою сим карту оператор будет знать у кого телефон, IMEI навсегда привязывается ко всем номерам сим карт которые вставлялись.
10:54:14 25-03-2025
Люди бухают и не знают законов они живут в параллельной реальности.
11:09:49 25-03-2025
Гость (10:54:14 25-03-2025) Люди бухают и не знают законов они живут в параллельной реал... Да лааадно... Не брать чужое - не такой уж сложный закон, даже для синяков.
11:52:45 25-03-2025
Гость (11:09:49 25-03-2025) Да лааадно... Не брать чужое - не такой уж сложный закон, да... вопрос для синяков, как Вы выразились, не в том, что брать, или не брать, а в том, чтобы быть застуканным)
20:21:15 25-03-2025
21 век, кругом камеры, всё отслеживается, все прекрасно знают о последствиях, но всё равно умудряются грабить.
30 лет ума нет, подрезать мобилку и сдать в ломбик а потом на суде плакаться и если есть дети ими и прикрываться.
Так еще и мужика подставила ишь какая ушлая баба, мужику по ушам проехали он и повелся.