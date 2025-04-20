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Житель Алтая зарезал друга, потому что не хотел, чтобы он пил алкоголь

За это он получил девять лет колонии строгого режима

20 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

45-летнего жителя Троицкого района признали виновным в убийстве друга, сообщили в алтайском СК.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года в одном из сел района осужденный пришел в дом своего друга и увидел, что он пьян. Тогда мужчина попросил товарища прекратить употребление спиртного, но в ответ услышал лишь оскорбления. Разыгралась ссора.

"В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему не менее 29 ударов по телу и голове, а затем пять раз ударил ножом в грудную клетку, после чего ушел домой, где стал заниматься хозяйственными делами. К вечеру мужчина решил проверить, как себя чувствует товарищ и вновь пришел к нему, обнаружив друга без признаков жизни", – рассказали в Следкоме.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее житель Алтая, убивший жену за отказ покупать алкоголь, получил 11 лет колонии.

Алтайский край Убийство Происшествия

Комментарии 5

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Гость

14:10:56 20-04-2025

не менее 29 ударов по телу и голове, а затем пять раз ударил ножом в грудную клетку-------- и это трезвый... и это другу... вот где зверье то настоящее..

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гость

18:54:56 20-04-2025

Гость (14:10:56 20-04-2025) не менее 29 ударов по телу и голове, а затем пять раз ударил... Да он сам не Алё, после пяти ударов ножом пошел проверить как себя чувствует, ну как он себя может чувствовать остыл уже.

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Sic semper tyrannis

15:43:32 20-04-2025

Алкоголь убивает 😆

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Гость

15:55:25 20-04-2025

Алкоголь — опасная вещь

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Гость

17:59:53 20-04-2025

Гость (15:55:25 20-04-2025) Алкоголь — опасная вещь... дураку и воду опасно пить

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