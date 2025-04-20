Житель Алтая зарезал друга, потому что не хотел, чтобы он пил алкоголь

За это он получил девять лет колонии строгого режима

20 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

45-летнего жителя Троицкого района признали виновным в убийстве друга, сообщили в алтайском СК.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года в одном из сел района осужденный пришел в дом своего друга и увидел, что он пьян. Тогда мужчина попросил товарища прекратить употребление спиртного, но в ответ услышал лишь оскорбления. Разыгралась ссора.

"В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему не менее 29 ударов по телу и голове, а затем пять раз ударил ножом в грудную клетку, после чего ушел домой, где стал заниматься хозяйственными делами. К вечеру мужчина решил проверить, как себя чувствует товарищ и вновь пришел к нему, обнаружив друга без признаков жизни", – рассказали в Следкоме.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее житель Алтая, убивший жену за отказ покупать алкоголь, получил 11 лет колонии.