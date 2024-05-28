Житель Алтайского края перевел на "безопасный счет" почти 1,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

28 мая 2024, 11:10, ИА Амител

Банкомат / Источник фото: unsplash.com

Мошенники похитили 1,386 млн рублей у 64-летнего жителя Советского района Алтайского края, сообщили в МВД региона.

Мужчине позвонил якобы следователь техотдела банка и заявил, что на сельчанина пытаются оформить кредит. Он посоветовал ему самому оформить заем и перечислить всю сумму на "безопасный счет".

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее житель Барнаула за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы аннулировать кредит.