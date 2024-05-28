Житель Алтайского края перевел на "безопасный счет" почти 1,4 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
28 мая 2024, 11:10, ИА Амител
Банкомат / Источник фото: unsplash.com
Мошенники похитили 1,386 млн рублей у 64-летнего жителя Советского района Алтайского края, сообщили в МВД региона.
Мужчине позвонил якобы следователь техотдела банка и заявил, что на сельчанина пытаются оформить кредит. Он посоветовал ему самому оформить заем и перечислить всю сумму на "безопасный счет".
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее житель Барнаула за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы аннулировать кредит.
11:19:59 28-05-2024
А дураков то меньше не становится.... ну вот почему то даеж не жалко идиота...все одно да потому...Все ищут какой то халявы, наживки.... ну на...получил? Добавка потребуется - еще продолжай общаться с мошенниками.
11:41:51 28-05-2024
Гость (11:19:59 28-05-2024) А дураков то меньше не становится.... ну вот почему то даеж ... А полиция хоть одного мошенника повязала ?
11:50:19 28-05-2024
Гость (11:41:51 28-05-2024) А полиция хоть одного мошенника повязала ?... А оно им надо? Это отработанная схема, уверен, в ней замешаны все. Ибо, в таких масштабах заниматься спамом и разводом дураков, бесследно невозможно. В наше время все отслеживается, все везде оставляет сови следы. Все всё знают и всем на всё пофиг, все в доле.
Будем надеяться, что после звездопада в области оборонки, дойдет очередь и до остальных начальников. И всех пересажают виновных во всех этих схемах
11:50:52 28-05-2024
Даже как- то не жалко таких.