Барнаулец за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы аннулировать кредит
Спустя какое-то время мужчина понял, что попал в руки аферистов
27 мая 2024, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнего мужчину, заставив его получить на свое имя несколько кредитов и перевести все деньги на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился житель Барнаула, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, пояснив, что неизвестные пытаются через оформленную доверенность взять кредит на его имя и снять со счета все деньги.
"Чтобы аннулировать кредит и не допустить потери финансов, ему якобы необходимо было получить кредиты самому лично. Следуя указаниям, потерпевший в течение трех дней оформлял кредиты на свое имя, деньги переводил на продиктованный счет", – рассказали в ведомстве.
Спустя какое-то время барнаулец понял, что попал в руки мошенников. В итоге он лишился 1,381 млн рублей. Полиция в очередной раз напоминает: никаких "специальных безопасных счетов" не существует.
11:43:15 27-05-2024
Да и не жаль. Дураков учить - только портить.
11:56:33 27-05-2024
Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих голова только шапку носить.
12:45:56 27-05-2024
Константин (11:56:33 27-05-2024) Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих го... Они в вакууме живут - новости не читают, телевизор не смотрят, детей не слушают.
13:05:35 27-05-2024
Константин (11:56:33 27-05-2024) Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих го... Банки (имея бешеные проценты) отвечают за лживые кредиты?
13:46:23 27-05-2024
dok_CФ (13:05:35 27-05-2024) Банки (имея бешеные проценты) отвечают за лживые кредиты?... Что такое "лживый кредит"?? Какой-то новый банковский термин?
11:23:52 28-05-2024
Константин (11:56:33 27-05-2024) Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих го... Не только. Они ею ещё едят.