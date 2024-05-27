НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы аннулировать кредит

Спустя какое-то время мужчина понял, что попал в руки аферистов

27 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Денежный перевод / Фото: unsplash.com
Денежный перевод / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнего мужчину, заставив его получить на свое имя несколько кредитов и перевести все деньги на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель Барнаула, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, пояснив, что неизвестные пытаются через оформленную доверенность взять кредит на его имя и снять со счета все деньги.

"Чтобы аннулировать кредит и не допустить потери финансов, ему якобы необходимо было получить кредиты самому лично. Следуя указаниям, потерпевший в течение трех дней оформлял кредиты на свое имя, деньги переводил на продиктованный счет", – рассказали в ведомстве.

Спустя какое-то время барнаулец понял, что попал в руки мошенников. В итоге он лишился 1,381 млн рублей. Полиция в очередной раз напоминает: никаких "специальных безопасных счетов" не существует.

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники

Комментарии 6

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Гость

11:43:15 27-05-2024

Да и не жаль. Дураков учить - только портить.

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Константин

11:56:33 27-05-2024

Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих голова только шапку носить.

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Гость

12:45:56 27-05-2024

Константин (11:56:33 27-05-2024) Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих го... Они в вакууме живут - новости не читают, телевизор не смотрят, детей не слушают.

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dok_CФ

13:05:35 27-05-2024

Константин (11:56:33 27-05-2024) Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих го... Банки (имея бешеные проценты) отвечают за лживые кредиты?

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Мимопроходящий

13:46:23 27-05-2024

dok_CФ (13:05:35 27-05-2024) Банки (имея бешеные проценты) отвечают за лживые кредиты?... Что такое "лживый кредит"?? Какой-то новый банковский термин?

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Гость

11:23:52 28-05-2024

Константин (11:56:33 27-05-2024) Сколько народ не предупреждают непонимают. Видно у многих го... Не только. Они ею ещё едят.

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