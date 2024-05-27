Барнаулец за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы аннулировать кредит

Спустя какое-то время мужчина понял, что попал в руки аферистов

27 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Денежный перевод / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнего мужчину, заставив его получить на свое имя несколько кредитов и перевести все деньги на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель Барнаула, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, пояснив, что неизвестные пытаются через оформленную доверенность взять кредит на его имя и снять со счета все деньги.

"Чтобы аннулировать кредит и не допустить потери финансов, ему якобы необходимо было получить кредиты самому лично. Следуя указаниям, потерпевший в течение трех дней оформлял кредиты на свое имя, деньги переводил на продиктованный счет", – рассказали в ведомстве.

Спустя какое-то время барнаулец понял, что попал в руки мошенников. В итоге он лишился 1,381 млн рублей. Полиция в очередной раз напоминает: никаких "специальных безопасных счетов" не существует.