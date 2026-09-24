Житель Алтайского края ударил сына сковородкой по голове, а затем ножом в живот

Подсудимый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья

24 сентября 2026, 14:04, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Алтайского района дважды напал на собственного сына после конфликтов на почве употребления алкоголя. Сначала мужчина ударил его сковородкой по голове, а пока уголовное дело об этом происшествии рассматривалось в суде, родственники поссорились снова — на этот раз отец ударил сына ножом в живот. В итоге мужчине назначили один год и два месяца ограничения свободы, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Первый конфликт произошел после того, как сын сделал отцу замечание из-за распития спиртного. Мужчина отреагировал на претензию агрессивно и ударил родственника сковородкой по голове. Полученные пострадавшим повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.

В отношении отца возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия).

Позднее отец и сын примирились. Во время рассмотрения дела оба попросили мирового судью прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон, однако суд отказался удовлетворить ходатайство.

Как следует из материалов дела, подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья. Причем среди них были и деяния в отношении этого же сына.

Последующие события подтвердили, что семейный конфликт не был исчерпан. Еще до окончания судебного разбирательства отец и сын вновь поссорились. Причиной опять стало употребление мужчиной спиртного.

На этот раз во время конфликта отец схватился за нож и ударил им сына в живот. Несмотря на характер ранения, причиненные потерпевшему повреждения, согласно материалам суда, вновь квалифицировали как легкий вред здоровью.

В результате мировой судья судебного участка № 2 Алтайского района назначил мужчине наказание по совокупности приговоров с частичным сложением сроков. Окончательно он получил один год и два месяца ограничения свободы. Кроме того, суд возложил на осужденного дополнительные обязанности и ограничения, содержание которых в опубликованном сообщении не уточняется.