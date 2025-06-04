ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Строителей в Барнауле

Подробности аварии уточняют

04 июня 2025, 11:25, ИА Амител

ДТП с мотоциклистом на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

4 июня на проспекте Строителей в Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как пишут очевидцы, его сбила машина. К месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи.

О состоянии водителя мотоцикла пока неизвестно. Обстоятельства ДТП уточняют.

Ранее 12-летний мотоциклист из Республики Алтай получил тяжелые травмы при столкновении с "Лексусом". За рулем легкового автомобиля находилась 32-летняя женщина.

"12-летний местный житель за рулем мотоцикла Roliz Cross при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Lexus RX, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", – уточнили в МВД региона.

Полицейские выяснили, что транспорт ребенку подарили родители. По факту аварии проводят проверку.