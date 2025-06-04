ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Строителей в Барнауле
Подробности аварии уточняют
04 июня 2025, 11:25, ИА Амител
4 июня на проспекте Строителей в Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Как пишут очевидцы, его сбила машина. К месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи.
О состоянии водителя мотоцикла пока неизвестно. Обстоятельства ДТП уточняют.
Ранее 12-летний мотоциклист из Республики Алтай получил тяжелые травмы при столкновении с "Лексусом". За рулем легкового автомобиля находилась 32-летняя женщина.
"12-летний местный житель за рулем мотоцикла Roliz Cross при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Lexus RX, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", – уточнили в МВД региона.
Полицейские выяснили, что транспорт ребенку подарили родители. По факту аварии проводят проверку.
12:30:10 04-06-2025
Обалдеть. 12 лет, прав нет. Ездит по дорогам общего пользования. Это какая опасность для других участников движения
12:54:28 04-06-2025
Гость (12:30:10 04-06-2025) Обалдеть. 12 лет, прав нет. Ездит по дорогам общего пользова... В Республике Алтай можно - дети гор!
12:51:27 04-06-2025
Трустопад - обычное явление в тёплое время года.
Куда можно передавать информацию о мотоциклах без номеров и о несовершеннолетних на мотоциклах? Я хочу помочь полиции отлавливать нарушителей, напишите как это эффективнее делать.
13:37:29 04-06-2025
+ (12:51:27 04-06-2025) Трустопад - обычное явление в тёплое время года.Куда мож... подходишь к полиции и стучишь. в дверь.
13:08:25 04-06-2025
На фото мотоцикл лежит на выделенной для автобусов полосе. Между галактикой и Роснефтью. Далеко мотоцикл не улетел, значит выехал со двора. На этом участке разрешено ехать со скоростью под 80. Кто-то прохлопал ушами, кто-то невнимательно ездит.
18:00:44 04-06-2025
Гость (13:08:25 04-06-2025) На фото мотоцикл лежит на выделенной для автобусов полосе. М... на выезде с заправки перед перекрестком с Челюскинцев, скорее всего выезжал не глядя.