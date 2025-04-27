Житель алтайского райцентра перевел мошеннику 37 тысяч рублей в надежде купить станок

Полицейские возбудили уголовное дело

27 апреля 2025, 07:31, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

39-летний житель Павловского района Алтайского края стал жертвой мошенников при попытке купить сверлильный станок, сообщили в МВД региона.

Мужчина на сайте бесплатных объявлений подыскал подходящее предложение, вступил в переписку с продавцом. Станок стоил 30 тысяч рублей, еще в 7,2 тысячи якобы должна была обойтись доставка.

"Эту сумму мужчина перевел по номеру сотового телефона продавцу. В качестве подтверждения отправил фото чеков о переводе и стал ждать сообщение с трек-номером отправления товара. Однако продавец сначала ссылался на занятость, а потом и вовсе прекратил общение", – рассказали в полиции.

Позже житель Павловска обнаружил, что часть сообщений была удалена, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман начался с предлога продлить договор связи.