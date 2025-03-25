Житель алтайского райцентра заготовил себе марихуану и попался полиции
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
25 марта 2025, 16:00, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В селе Краснощеково Алтайского края оперативники изъяли более 200 г марихуаны у местного жителя, сообщили в МВД региона.
Наркотик у мужчины 1985 года рождения нашли в гараже. С его слов, растение он собрал для личного потребления в окрестностях райцентра.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.
Ранее барнаульские полицейские поймали студентов с коробкой наркотиков.
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