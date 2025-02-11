Житель Рубцовска пострадал в результате пожара, вспыхнувшем при замене газового баллона
К ликвидации возгорания привлекли 17 спасателей
11 февраля 2025, 17:00, ИА Амител
В Рубцовске на улице Западной в частном доме вспыхнул пожар. Как сообщает краевое МЧС, прибывшие на место спасатели оперативно локализовали огонь на площади около 50 "квадратов".
К ликвидации возгорания привлечены 17 спасателей, задействовано четыре автоцистерны. Два звена газодымозащитной службы вели разведку и тушение в условиях сильного задымления.
В результате происшествия пострадал мужчина – он получил ожоги и был госпитализирован.
"По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при обращении с газовым оборудованием, огонь возник при замене баллона", – отметили в МЧС.
Спасатели также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту. Проверку и ремонт оборудования должны проводить только специалисты, и ни в коем случае нельзя оставлять работающую газовую плиту без присмотра.
10:01:04 12-02-2025
Это Рубчик, детка! Тут не шутят!
Курил, поди, когда баллон менял?