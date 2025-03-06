Житель Рубцовска захотел интима и нарвался на мошенницу

Мужчина перечислил предоплату, но так и остался неудовлетворенным

06 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Житель Рубцовска в надежде удовлетворить свои сексуальные потребности отдал мошеннице 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

43-летний мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг, позвонил по номеру и перевел незнакомке предоплату.

После это женщина перестала выходить на связь.

Оперативники устанавливают личность звонившей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщили, что в Республике Алтай двое жителей предстанут перед судом за организацию занятия проституцией.