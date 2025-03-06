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Житель Рубцовска захотел интима и нарвался на мошенницу

Мужчина перечислил предоплату, но так и остался неудовлетворенным

06 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Житель Рубцовска в надежде удовлетворить свои сексуальные потребности отдал мошеннице 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

43-летний мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг, позвонил по номеру и перевел незнакомке предоплату. 

После это женщина перестала выходить на связь.

Оперативники устанавливают личность звонившей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщили, что в Республике Алтай двое жителей предстанут перед судом за организацию занятия проституцией.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 12

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Гость

12:24:09 06-03-2025

почему сразу женщина перестала выходить на связь. Там мог быть кто угодно даже бот-робот бабло собирающий с озабоченных

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Гость

12:24:20 06-03-2025

Почему мошенницу? Его же поимели - значит услуги оказаны полностью

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Шинник

12:34:36 06-03-2025

Гость (12:24:20 06-03-2025) Почему мошенницу? Его же поимели - значит услуги оказаны пол... вообще-то, он хотел наоборот...

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Гость

12:29:20 06-03-2025

На..любила

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Musik

12:37:30 06-03-2025

в Рубцовске много таких. неудовлетворенных. и без денег

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Гость

13:10:56 06-03-2025

Musik (12:37:30 06-03-2025) в Рубцовске много таких. неудовлетворенных. и без денег... Рубцовчанин?

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Musik

14:44:25 06-03-2025

Гость (13:10:56 06-03-2025) Рубцовчанин? ... У меня все норм и деньги есть.

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Гость

16:15:10 06-03-2025

Это что ж он за двадцать-то штук планировал получить? Или ему уже в подбородок щелкал, поэтому деньги были неважны?

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535345

17:13:30 06-03-2025

Суд должен принудить ответчицу исполнить договор, оказав оплаченные интимные услуги этому рубцовчанину прямо в зале суда, при свидетелях. Привлечь судебных приставов, чтобы держали. Закон есть закон.

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гость

17:57:53 06-03-2025

535345 (17:13:30 06-03-2025) Суд должен принудить ответчицу исполнить договор, оказав опл... Не зарегистрировано таких услуг на ГОСуслугах, так что ждите пока законодательно утвердят, а пока свободны.)) или это вы перевели и пытаетесь получить оплаченное?))

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гость

17:21:36 06-03-2025

Завязывайте, а то я не новости читаю а комментарии. Ну вообще он че не с рубчика чтоль взял перевел, нее он не с Рубца или малолетка совсем))

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Musik

20:01:58 06-03-2025

гость (17:21:36 06-03-2025) Завязывайте, а то я не новости читаю а комментарии. Ну вообщ... 43 годика малышу. И заяву в ментовку наваял.

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