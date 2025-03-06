Житель Рубцовска захотел интима и нарвался на мошенницу
Мужчина перечислил предоплату, но так и остался неудовлетворенным
06 марта 2025, 12:15, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Житель Рубцовска в надежде удовлетворить свои сексуальные потребности отдал мошеннице 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
43-летний мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг, позвонил по номеру и перевел незнакомке предоплату.
После это женщина перестала выходить на связь.
Оперативники устанавливают личность звонившей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее сообщили, что в Республике Алтай двое жителей предстанут перед судом за организацию занятия проституцией.
12:24:09 06-03-2025
почему сразу женщина перестала выходить на связь. Там мог быть кто угодно даже бот-робот бабло собирающий с озабоченных
12:24:20 06-03-2025
Почему мошенницу? Его же поимели - значит услуги оказаны полностью
12:34:36 06-03-2025
Гость (12:24:20 06-03-2025) Почему мошенницу? Его же поимели - значит услуги оказаны пол... вообще-то, он хотел наоборот...
12:29:20 06-03-2025
На..любила
12:37:30 06-03-2025
в Рубцовске много таких. неудовлетворенных. и без денег
13:10:56 06-03-2025
Musik (12:37:30 06-03-2025) в Рубцовске много таких. неудовлетворенных. и без денег... Рубцовчанин?
14:44:25 06-03-2025
Гость (13:10:56 06-03-2025) Рубцовчанин? ... У меня все норм и деньги есть.
16:15:10 06-03-2025
Это что ж он за двадцать-то штук планировал получить? Или ему уже в подбородок щелкал, поэтому деньги были неважны?
17:13:30 06-03-2025
Суд должен принудить ответчицу исполнить договор, оказав оплаченные интимные услуги этому рубцовчанину прямо в зале суда, при свидетелях. Привлечь судебных приставов, чтобы держали. Закон есть закон.
17:57:53 06-03-2025
535345 (17:13:30 06-03-2025) Суд должен принудить ответчицу исполнить договор, оказав опл... Не зарегистрировано таких услуг на ГОСуслугах, так что ждите пока законодательно утвердят, а пока свободны.)) или это вы перевели и пытаетесь получить оплаченное?))
17:21:36 06-03-2025
Завязывайте, а то я не новости читаю а комментарии. Ну вообще он че не с рубчика чтоль взял перевел, нее он не с Рубца или малолетка совсем))
20:01:58 06-03-2025
гость (17:21:36 06-03-2025) Завязывайте, а то я не новости читаю а комментарии. Ну вообщ... 43 годика малышу. И заяву в ментовку наваял.