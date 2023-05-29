Житель Сургута погиб при столкновении с трактором на Алтае

Ещё несколько человек пострадали

29 мая 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В МВД Республики Алтай поделились подробностями ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль и трактор.

Как сообщили в ведомстве, авария случилась 27 мая около 17:55 в Усть-Коксинском районе.

39-летний житель Сургута ехал на Hyundai Solaris со стороны села Амур в направлении села Сугаш, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в остановившийся на обочине трактор Т-40, принадлежащий местному жителю.