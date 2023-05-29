Житель Сургута погиб при столкновении с трактором на Алтае
Ещё несколько человек пострадали
29 мая 2023, 14:31, ИА Амител
В МВД Республики Алтай поделились подробностями ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль и трактор.
Как сообщили в ведомстве, авария случилась 27 мая около 17:55 в Усть-Коксинском районе.
39-летний житель Сургута ехал на Hyundai Solaris со стороны села Амур в направлении села Сугаш, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в остановившийся на обочине трактор Т-40, принадлежащий местному жителю.
"В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Кроме того, в районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы: 43-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris и два мальчика – 12 и 13 лет", – рассказали в пресс-службе.
14:49:01 29-05-2023
Беда бедовая. Слов нету.
15:54:25 29-05-2023
Похоже это не полная информация. Искореженный велосипед на прицепном устройстве к делу не относится?
16:26:01 29-05-2023
Гость (15:54:25 29-05-2023) Похоже это не полная информация. Искореженный велосипед на ... Да и стоит он на обочине на встречке.