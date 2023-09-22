Жителей Алтая попросят оказать помощь пострадавшей от наводнения Ливии

Минобороны РФ уже организовало работу по экстренному сбору и отправке гуманитарного груза

22 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Ливия / Фото: unsplash.com

Минсоцзащиты Алтайского края отправило подведомственным учреждениям письмо с просьбой рассмотреть возможность организации сбора и доставки гуманитарной помощи для Ливии. Документ есть в распоряжении amic.ru.

В обращении ссылаются на письмо Минобороны России от 12 сентября "об оказании помощи в ликвидации последствий наводнения и улучшения гуманитарной ситуации в Ливии".

Уточняется, что Минобороны уже организовало работу по экстренному сбору и отправке гуманитарного груза для пострадавших жителей Ливии.

"В связи с этим просим рассмотреть возможность организации сбора и доставки гуманитарной помощи в пункт приема по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт <...>. Прием гуманитарной помощи осуществляется в круглосуточном режиме", – говорится в письме.

В Минсоцзащиты попросили руководителей подведомственных учреждений сообщить о результатах проделанной работы.

Напомним, больше 11 тысяч человек погибли в результате наводнения в Ливии, свыше 20 тысяч считаются пропавшими без вести.