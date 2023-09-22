Жителей Алтая попросят оказать помощь пострадавшей от наводнения Ливии
Минобороны РФ уже организовало работу по экстренному сбору и отправке гуманитарного груза
22 сентября 2023, 11:30, ИА Амител
Минсоцзащиты Алтайского края отправило подведомственным учреждениям письмо с просьбой рассмотреть возможность организации сбора и доставки гуманитарной помощи для Ливии. Документ есть в распоряжении amic.ru.
В обращении ссылаются на письмо Минобороны России от 12 сентября "об оказании помощи в ликвидации последствий наводнения и улучшения гуманитарной ситуации в Ливии".
Уточняется, что Минобороны уже организовало работу по экстренному сбору и отправке гуманитарного груза для пострадавших жителей Ливии.
"В связи с этим просим рассмотреть возможность организации сбора и доставки гуманитарной помощи в пункт приема по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт <...>. Прием гуманитарной помощи осуществляется в круглосуточном режиме", – говорится в письме.
В Минсоцзащиты попросили руководителей подведомственных учреждений сообщить о результатах проделанной работы.
Напомним, больше 11 тысяч человек погибли в результате наводнения в Ливии, свыше 20 тысяч считаются пропавшими без вести.
11:38:34 22-09-2023
неа
12:20:19 22-09-2023
Лучше Грефа пусть попросят.
12:37:43 22-09-2023
По пятницам не подаём
13:14:15 22-09-2023
отправили письма по бюджетникам, отличилась соцзащита
13:21:01 22-09-2023
Бензино-газовых магнатов просите у них как раз сейчас сверх прибыли прут
13:41:45 22-09-2023
вы нам ни разу не помогли, ни чем.
13:45:02 22-09-2023
Скоро отопление включат и будет "помощь" 3-5 тысяч в месяц.
14:10:58 22-09-2023
Да скорее всего такие письма раозослали по всем бюджетникам, просто соцзащите не повезло, что какая-то краска обозленная сидит и всё сливает, может славы хочет... Не по корпоративному это
14:25:59 22-09-2023
прикольно просить такое у жителей одного из самых нищих регионов
14:41:44 22-09-2023
Не занимаюсь благотворительностью ВООБЩЕ НИКОГДА и НИКОМУ с тех пор когда в 88 - ом году, нас, школьников попросили собрать кто что может в Спитак, где было землетрясение.Я со слезами на глазах в посылку укладывала игрушки свои, тетрадки деткам, какие то вещи (мне было 9 лет).. потом за школой мы нашли распотрошенные коробки.
16:50:16 23-09-2023
Гость (14:41:44 22-09-2023) Не занимаюсь благотворительностью ВООБЩЕ НИКОГДА и НИКОМУ с ... Да, тоже помню такое. Правда, я любимые игрушки не отдавала. Но краски, альбомы, тетради, книжки и т.д. в школу относили для пострадавших в Спитаке.
14:44:03 22-09-2023
а кто поможет жителям Алтая?
15:06:33 22-09-2023
Хрен поймешь, что там за власть. Вдруг они террористы? Повяжут потом, счета арестуют.
15:13:53 22-09-2023
Сейчас, окажу. Только шнурки поглажу...
19:04:17 22-09-2023
Не позортесь просить у жителей Алтая. Нечем нам им помочь, нечем. Обратитесь в Госдуму и чиновникам в каждом регионе, их полно. А то они себе премии по 300тысяч выписывают. Это мы из прессы узнаем, а сколько ещё не знаем.
21:27:38 22-09-2023
Если только один кабачок... Сочувствую, но. С отсутствием кур в продаже мне больше не видать никакого мяса(((