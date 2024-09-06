Жителей Алтая попросили передать охотничьи ружья на нужды СВО

12-й калибр наиболее эффективен в борьбе с вражескими дронами

06 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Оружие / Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае любой житель может передать охотничье оружие для нужд СВО, сообщает региональная Росгвардия.

"Гладкоствольные ружья преимущественно используются в зоне спецоперации против беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа. Опытные военнослужащие отмечают, что 12-й калибр наиболее эффективен в борьбе с вражескими дронами", – рассказали в ведомстве.

Жители региона уже передали 108 единиц оружия, которые направлены в районы СВО. На рассмотрении находятся еще более 250 заявлений от граждан на передачу оружия в зону боевых действий.

Для передачи оружия необходимо обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Специалисты ведомства объяснят процедуру и помогут составить необходимые документы.

Ранее из Барнаула вновь отправили помощь алтайским военным на луганском и донецком направлениях.