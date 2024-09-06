НОВОСТИОбщество

Жителей Алтая попросили передать охотничьи ружья на нужды СВО

12-й калибр наиболее эффективен в борьбе с вражескими дронами

06 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Оружие / Фото: СК по Алтайскому краю
Оружие / Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае любой житель может передать охотничье оружие для нужд СВО, сообщает региональная Росгвардия.

"Гладкоствольные ружья преимущественно используются в зоне спецоперации против беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа. Опытные военнослужащие отмечают, что 12-й калибр наиболее эффективен в борьбе с вражескими дронами", – рассказали в ведомстве.

Жители региона уже передали 108 единиц оружия, которые направлены в районы СВО. На рассмотрении находятся еще более 250 заявлений от граждан на передачу оружия в зону боевых действий.

Для передачи оружия необходимо обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Специалисты ведомства объяснят процедуру и помогут составить необходимые документы.

Ранее из Барнаула вновь отправили помощь алтайским военным на луганском и донецком направлениях.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край СВО

Комментарии 25

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Гость

11:27:23 06-09-2024

Дурдом

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Гость

11:28:57 06-09-2024

У меня нескромный вопрос, а производить на заводах такое оружие в достаточном количестве не получается/нельзя?

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Гость

11:49:48 06-09-2024

охотничьи ружья --- сейчас хохлы наверное уже скопировали эту новость и ржут над ней

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Гость

11:55:27 06-09-2024

Что то не пойму ,неужели эти ружья не могут наштамповать заводы в Туле или Ижевске ,а мы просим помощи у населения .

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Элен без ребят

12:22:14 06-09-2024

Гость (11:55:27 06-09-2024) Что то не пойму ,неужели эти ружья не могут наштамповать з... с таким, как вы, населением, и врагов не надо.

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Гость

13:09:40 06-09-2024

Гость (11:55:27 06-09-2024) Что то не пойму ,неужели эти ружья не могут наштамповать з... Там за деньги, а у народа за дарма

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Гость

12:23:00 06-09-2024

Менты ежегодно изымают у населения тысячи неучтённых ружей- где они? Ну не верю я, что все эти Зауэры и Беретты с ТОЗами они отправляют под пресс. Не такая это публика...

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Гость

12:46:10 06-09-2024

Сами хохлам даем повод оценить нашу техническую оснащенность. Они сейчас это прочитали и оценили. Думаю это им понравилось

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Гость

14:33:43 06-09-2024

Гость (12:46:10 06-09-2024) Сами хохлам даем повод оценить нашу техническую оснащенность...
какой вы умный, не представляю как МО справляется без ваших подсказок?

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Гость

14:54:57 06-09-2024

Гость (14:33:43 06-09-2024) какой вы умный, не представляю как МО справляется без в... Без охотничьих ружей хуже

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Гость

13:16:14 06-09-2024

а их потом вернут?

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Гость

13:53:57 06-09-2024

Гость (13:16:14 06-09-2024) а их потом вернут?... Потом - это когда ?

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Гость

13:46:11 06-09-2024

Им надо население разоружить!
Боятся они нас...!
А ещё больше боятся когда парни с сво приходить начнут массово!... Вот и оттягивают этот момент как могут.

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Элен без ребят

19:23:02 06-09-2024

Гость (13:46:11 06-09-2024) Им надо население разоружить!Боятся они нас...!А ещё... смешно)))
это вы с плакатиками "мы здесь власть" стояли?

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Гость

14:43:59 06-09-2024

И ещё, вдогонку- неужели нельзя разработать дробовой боеприпас под 7,62, чтобы не просто дробью, а очередями стрелять? Или направленную гранату к подствольнику с шрапнельной боевой частью?

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Гость

10:38:15 07-09-2024

Гость (14:43:59 06-09-2024) И ещё, вдогонку- неужели нельзя разработать дробовой боеприп... И сколько дробинок будет в том патроне? В патроне 12-калибра имеется заряд дроби порядка 38 грамм, пуля 7,62 весит около 9 грамм. Да с нарезным стволом стрелять дробью не комильфо.

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Гость

14:46:50 06-09-2024

реально эффективны против дронов были бы пейнтбольные ружья
только шарики надо заряжать не краской а клеем который на воздухе быстро застывает. Один шарик может посадить даже грузовой дрон

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Гость

14:47:13 06-09-2024

Да если на то пошло, китайская "стреляющая палка", салют- хорошая штука.

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Гость

14:59:08 06-09-2024

Во время ВОВ был лозунг: "Все для фронта, все для Победы" и если найдутся люди готовые передать свои "берданки", оказавшиеся эффективными для борьбы с дронами, то лишними они там точно не будут. А тем кто высасывает из пальца, причины/рекомендации и прочию лобуду, лучше помолчать, может за умных сойдете.

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Гость

15:14:59 06-09-2024

Гость (14:59:08 06-09-2024) Во время ВОВ был лозунг: "Все для фронта, все для Победы" и ... В ВОВ это одно, а при капитализме это другое. Не путайте "общественную шерсть с собственной"

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Гость

15:58:10 06-09-2024

Гость (15:14:59 06-09-2024) В ВОВ это одно, а при капитализме это другое. Не путайте "об... То есть вы себя от страны отделяете, за вас другие должны Родину защищать и фронту помогать.

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Гость

17:10:43 06-09-2024

Гость (15:58:10 06-09-2024) То есть вы себя от страны отделяете, за вас другие должны Ро... По личному примеру наших доблестных депутатов!...

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гость

17:41:58 06-09-2024

Гость (15:58:10 06-09-2024) То есть вы себя от страны отделяете, за вас другие должны Ро... государство и страна с Родиной несколько разные понятия,даже если исходить из простой вещи как сколько было государств на территории этой страны лет за 150

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Элен без ребят

19:28:11 06-09-2024

Гость (14:59:08 06-09-2024) Во время ВОВ был лозунг: "Все для фронта, все для Победы" и ... посмотрите выше, как эта шушера меня минусит. им плевать на Родину, фронт и победу, главное- чтобы собственность не забрали. бесплатно, естественно.
это поколение "за деньги "да"".

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Гость

09:18:03 07-09-2024

Элен без ребят (19:28:11 06-09-2024) посмотрите выше, как эта шушера меня минусит. им плевать на ...
Тебя не поэтому минусят. Тебя стало слишком много и пишешь ты глупости. И так жителей региона считают, мягко говоря, не особо умными, а тут еще ты.

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