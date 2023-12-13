Жителей Алтайского края предупредили о 35-градусном морозе 14 декабря
Спасатели призвали людей быть осторожнее
13 декабря 2023, 15:14, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сильный мороз ударит по Алтайскому краю 14 декабря, предупреждают в МЧС.
"Минимальная температура воздуха составит -35°С и ниже", – отмечают в ведомстве.
Спасатели призывают следить за печами, отопительными приборами, быть осторожнее на дорогах, а также отказаться от долгих прогулок и отдыха на природе.
Ранее Госавтоинспекция Алтайского края также попросила водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов.
15:23:20 13-12-2023
А в Барнауле -20 обещают!)
18:07:33 13-12-2023
Шо, опять!? Везде рисуют потепление, кому верить.
18:48:32 13-12-2023
вот обьявить морозы легко .а почему бы не поставить пункты обогрева на хотя бы двух. трех остановках .люди мерзнут .особенно студенты . что трудно властям чтоли или это дорого ....
22:37:05 13-12-2023
гость (18:48:32 13-12-2023) вот обьявить морозы легко .а почему бы не поставить пункты о... власти не мерзнут