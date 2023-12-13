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Жителей Алтайского края предупредили о 35-градусном морозе 14 декабря

Спасатели призвали людей быть осторожнее

13 декабря 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сильный мороз ударит по Алтайскому краю 14 декабря, предупреждают в МЧС.

"Минимальная температура воздуха составит -35°С и ниже", – отмечают в ведомстве.

Спасатели призывают следить за печами, отопительными приборами, быть осторожнее на дорогах, а также отказаться от долгих прогулок и отдыха на природе.

Ранее Госавтоинспекция Алтайского края также попросила водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Гость

15:23:20 13-12-2023

А в Барнауле -20 обещают!)

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Гость

18:07:33 13-12-2023

Шо, опять!? Везде рисуют потепление, кому верить.

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гость

18:48:32 13-12-2023

вот обьявить морозы легко .а почему бы не поставить пункты обогрева на хотя бы двух. трех остановках .люди мерзнут .особенно студенты . что трудно властям чтоли или это дорого ....

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Гость

22:37:05 13-12-2023

гость (18:48:32 13-12-2023) вот обьявить морозы легко .а почему бы не поставить пункты о... власти не мерзнут

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