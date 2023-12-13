Сибиряков предупредили о "суперсибирских морозах" до -50 градусов

Западную Сибирь накрыли аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы

13 декабря 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах Сибири.

Вильфанд отметил, что сибирские регионы находятся в аномально холодной зоне.

"Западная Сибирь – там по-прежнему аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы. В самых густонаселенных районах – Омская, Томская, Новосибирская области – до -45 градусов. В Красноярском крае – даже -50 градусов", – отметил синоптик.

Он подчеркнул, что жители этих регионов уже привыкли к понятию "сибирские морозы", но сейчас здесь самые настоящие "суперсибирские морозы".

Ранее жителям Казахстана пообещали морозы до -380 градусов, но позже сообщили, что произошла техническая ошибка.