НОВОСТИОбщество

Сибиряков предупредили о "суперсибирских морозах" до -50 градусов

Западную Сибирь накрыли аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы

13 декабря 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах Сибири.

Вильфанд отметил, что сибирские регионы находятся в аномально холодной зоне.

"Западная Сибирь – там по-прежнему аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы. В самых густонаселенных районах – Омская, Томская, Новосибирская области – до -45 градусов. В Красноярском крае – даже -50 градусов", – отметил синоптик.

Он подчеркнул, что жители этих регионов уже привыкли к понятию "сибирские морозы", но сейчас здесь самые настоящие "суперсибирские морозы".

Ранее жителям Казахстана пообещали морозы до -380 градусов, но позже сообщили, что произошла техническая ошибка.

Фото: t.me/nash_altay

Соцсети: 60-градусный мороз ударил по селу на Алтае

Некоторые предположили, что градусник просто вышел из строя
НОВОСТИОбщество
Погода

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:36:23 13-12-2023

Он в Москве, ему виднееей.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:57 13-12-2023

Если честно, то морозы уже окозлели в окорень.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сами мы местные

13:24:48 13-12-2023

Смешно, когда москвичи рассуждают о морозах от 0 до -10 и сугробах аж в 40 см снега!...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

22:35:52 13-12-2023

Сами мы местные (13:24:48 13-12-2023) Смешно, когда москвичи рассуждают о морозах от 0 до -10 и су... Здесь влажность а если ветер очень холодно, а сибири сухой мороз, сам не верил

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:55:07 14-12-2023

Александр (22:35:52 13-12-2023) Здесь влажность а если ветер очень холодно, а сибири сухой м... У нас в Сибири тоже влажность 80%, я говорю про Новосибирск

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

14:16:21 13-12-2023

Живу в Сибири. Не чего аномального не вижу. Зима как зима. Вот когда в декабре было -1 это да ,аномально. Последние года расслабились без морозов ,вот и не привычно стало.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:41 13-12-2023

Алексей (14:16:21 13-12-2023) Живу в Сибири. Не чего аномального не вижу. Зима как зима. В... Земляк, все мы тут живем в Сибири, как на мине, там свет то потухнет, то погаснет, то батарея как в морозилке, то гейзер из под земли.... В СССР, много лет прожил, но такого экстремала не могу вспомнить.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:53:31 13-12-2023

Гость (15:43:41 13-12-2023) Земляк, все мы тут живем в Сибири, как на мине, там свет то ... Может, потому, что в СССР интернета не было с бесконечными стрессовыми новостями

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров