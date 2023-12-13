Сибиряков предупредили о "суперсибирских морозах" до -50 градусов
Западную Сибирь накрыли аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы
13 декабря 2023, 11:19, ИА Амител
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах Сибири.
Вильфанд отметил, что сибирские регионы находятся в аномально холодной зоне.
"Западная Сибирь – там по-прежнему аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы. В самых густонаселенных районах – Омская, Томская, Новосибирская области – до -45 градусов. В Красноярском крае – даже -50 градусов", – отметил синоптик.
Он подчеркнул, что жители этих регионов уже привыкли к понятию "сибирские морозы", но сейчас здесь самые настоящие "суперсибирские морозы".
Ранее жителям Казахстана пообещали морозы до -380 градусов, но позже сообщили, что произошла техническая ошибка.
11:36:23 13-12-2023
Он в Москве, ему виднееей.
12:09:57 13-12-2023
Если честно, то морозы уже окозлели в окорень.
13:24:48 13-12-2023
Смешно, когда москвичи рассуждают о морозах от 0 до -10 и сугробах аж в 40 см снега!...
22:35:52 13-12-2023
Сами мы местные (13:24:48 13-12-2023) Смешно, когда москвичи рассуждают о морозах от 0 до -10 и су... Здесь влажность а если ветер очень холодно, а сибири сухой мороз, сам не верил
00:55:07 14-12-2023
Александр (22:35:52 13-12-2023) Здесь влажность а если ветер очень холодно, а сибири сухой м... У нас в Сибири тоже влажность 80%, я говорю про Новосибирск
14:16:21 13-12-2023
Живу в Сибири. Не чего аномального не вижу. Зима как зима. Вот когда в декабре было -1 это да ,аномально. Последние года расслабились без морозов ,вот и не привычно стало.
15:43:41 13-12-2023
Алексей (14:16:21 13-12-2023) Живу в Сибири. Не чего аномального не вижу. Зима как зима. В... Земляк, все мы тут живем в Сибири, как на мине, там свет то потухнет, то погаснет, то батарея как в морозилке, то гейзер из под земли.... В СССР, много лет прожил, но такого экстремала не могу вспомнить.
22:53:31 13-12-2023
Гость (15:43:41 13-12-2023) Земляк, все мы тут живем в Сибири, как на мине, там свет то ... Может, потому, что в СССР интернета не было с бесконечными стрессовыми новостями