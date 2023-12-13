Алтайских водителей попросили далеко не ездить из-за сильных морозов

В ГИБДД автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД

13 декабря 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов, сообщают в ГУ МВД региона.

"В связи с тем, что на территории региона установилась холодная погода, Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге", – говорится в сообщении.

Если поездку отменить невозможно, то следует тщательно осмотреть машину перед дорогой: проверить заряд аккумулятора, давление в шинах, электрику. При вождении следует быть предельно внимательным, соблюдать интервал, дистанцию, не превышать скорость, а также в любое время суток ездить с включенными фарами.

Оказавшись в трудной ситуации, за помощью можно обращаться по номеру 110 либо 112.

Днем 13 декабря в Алтайском крае ожидается до -29 градусов. Преимущественно без осадков. Но уже 14-го числа по северо-востоку пройдет небольшой снег, морозы здесь начнут ослабевать, а к выходным температуры по всему региону приблизятся к норме. Ночью 16 и 17 декабря ожидается от -18 до -25°С, а днем – от -7 до -12°С.