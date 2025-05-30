Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Такая обстановка продлится до 2 июня
30 мая 2025, 16:00, ИА Амител
Фото: Joanne Francis / unsplash.com
Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится местами по западным районам Алтайского края в ближайшие дни, сообщили в МЧС региона.
"Местами по западным районам сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) в Алтайском крае с 31 мая по 2 июня", – говорится в сообщении.
Жителей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры во время отдыха на природе и не бросать непотушенные спички и сигареты.
Ранее в "Авиалесоохране" сообщили, что вероятность пожаров в лесах Алтайского края повысится в июле и августе.
18:44:24 30-05-2025
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