Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Такая обстановка продлится до 2 июня

30 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Joanne Francis / unsplash.com

Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится местами по западным районам Алтайского края в ближайшие дни, сообщили в МЧС региона.

"Местами по западным районам сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) в Алтайском крае с 31 мая по 2 июня", – говорится в сообщении.

Жителей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры во время отдыха на природе и не бросать непотушенные спички и сигареты.

Ранее в "Авиалесоохране" сообщили, что вероятность пожаров в лесах Алтайского края повысится в июле и августе.