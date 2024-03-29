Жителей Алтайского края предупредили о дождях, грозах и сильном ветре 29 марта

При порывах скорость ветра будет достигать 26 м/с

29 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Весенняя капель / Фото: unsplash.com

Сильный порывистый ветер, дожди и местами грозы ожидаются в Алтайском крае 29 марта, предупредили в РСЧС региона.

"Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 26 м/с, дожди, местами грозы в Алтайском крае 29 марта", — сказано в SMS-рассылке.

Ранее в Гидрометцентре региона сообщили, что волна тепла сохранится в Алтайском крае до 30 марта, а затем сменится похолоданием.