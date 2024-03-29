Жителей Алтайского края предупредили о дождях, грозах и сильном ветре 29 марта
При порывах скорость ветра будет достигать 26 м/с
29 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Весенняя капель / Фото: unsplash.com
Сильный порывистый ветер, дожди и местами грозы ожидаются в Алтайском крае 29 марта, предупредили в РСЧС региона.
"Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 26 м/с, дожди, местами грозы в Алтайском крае 29 марта", — сказано в SMS-рассылке.
Ранее в Гидрометцентре региона сообщили, что волна тепла сохранится в Алтайском крае до 30 марта, а затем сменится похолоданием.
08:51:04 29-03-2024
Аж страшно😱😭
09:18:59 29-03-2024
А конкретно в Барнауле? СлабО?
09:27:12 29-03-2024
Холодный ветер с дождём
Усилился стократно...