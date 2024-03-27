Потепление и дожди ускорят таяние снега в Алтайском крае, при этом может осложниться паводковая ситуация

27 марта 2024, 17:27, ИА Амител

Барнаул тонет в лужах / Фото: amic.ru

Сугробы на фоне плюсовых дневных температур в Алтайском крае тают на глазах: на 07:00 27 марта на 10 метеостанциях региона снега уже не было. В их числе Алейск, Краснощеково, Родино, Усть-Калманка, Усть-Чарыш и другие. Менее полсантиметра оставалось в Рубцовке, Солонешном, Угловском, по сантиметру – по в Шелаболихе, Троицком, Поспелихе и Чарышском. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Местами по западу и югу на наших метеостанциях снег уже полностью растаял. На данный момент максимальная высота снежного покрова зафиксирована в Ребрихе – 55 см, в Тальменке – 49. В Барнауле сегодня 21 см. В период по 30 марта у нас пройдет мощная волна тепла, когда даже ночью на большей части края температуры будут колебаться в положительном диапазоне. Кроме того, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Это будет способствовать обильному снеготаянию", – отметила синоптик.

В период до 30 марта в Алтайском крае ночью ожидается от -1 до +5°С, днем от +5 до +10, а местами до +18°С. Дожди пройдут с 29 марта по 1 апреля. Учитывая эти факторы, снег на территории Алтайского края может полностью растаять уже в начале апреля, сказала эксперт. При этом может осложниться паводковая ситуация.