Жителей Барнаула предупредили о надвигающихся дождях и грозах
Холодов при этом не ожидается
05 июля 2025, 14:59, ИА Амител
Погода ухудшится в Алтайском крае в период со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля, сообщили в администрации Барнаула.
В эти дни ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 17-22 м/с и грозы с ливнями, градом и шквалами от 25 м/с.
Так, в Барнауле 5 июля будет до +32 градусов, к вечеру синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.
6 июля в краевой столице облачно с прояснениями. Днем +22…+24°C, кратковременный дождь с грозой, ветер юго-западный до 12 м/с.
7 июля утром и вечером вновь пройдет кратковременный дождь. Утром также возможен туман. Ветер западный, до 12 м/с, температура +24...+26°C.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал жителям Алтайского края ливни при теплой погоде.
15:27:51 05-07-2025
Ну и когда
15:28:22 05-07-2025
Очень жду
15:53:08 05-07-2025
дожить бы :/
17:08:19 05-07-2025
Ой, не надо. Барнаульцы испугаются, начнут жаловаться, в суды подавать...
17:28:42 05-07-2025
седни ночью....
22:20:49 05-07-2025
Гость (17:28:42 05-07-2025) седни ночью....... Да, ближе к утру ожидается потоп.
08:56:02 06-07-2025
- ну и где ваша гроза?
- стороноой про- шлаа [нараспев]
сердцу очень жаль, что случилось такЪ.
12:29:36 06-07-2025
Хорошо льет