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Жителей Барнаула предупредили о надвигающихся дождях и грозах

Холодов при этом не ожидается

05 июля 2025, 14:59, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com
Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае в период со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля, сообщили в администрации Барнаула.

В эти дни ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 17-22 м/с и грозы с ливнями, градом и шквалами от 25 м/с.

Так, в Барнауле 5 июля будет до +32 градусов, к вечеру синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

6 июля в краевой столице облачно с прояснениями. Днем +22…+24°C, кратковременный дождь с грозой, ветер юго-западный до 12 м/с.

7 июля утром и вечером вновь пройдет кратковременный дождь. Утром также возможен туман. Ветер западный, до 12 м/с, температура +24...+26°C.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал жителям Алтайского края ливни при теплой погоде.

Алтайский край Погода

Комментарии 8

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Гость

15:27:51 05-07-2025

Ну и когда

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Гость

15:28:22 05-07-2025

Очень жду

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Элен без ребят

15:53:08 05-07-2025

дожить бы :/

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Гость

17:08:19 05-07-2025

Ой, не надо. Барнаульцы испугаются, начнут жаловаться, в суды подавать...

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Гость

17:28:42 05-07-2025

седни ночью....

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Гость

22:20:49 05-07-2025

Гость (17:28:42 05-07-2025) седни ночью....... Да, ближе к утру ожидается потоп.

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Элен без ребят

08:56:02 06-07-2025

- ну и где ваша гроза?
- стороноой про- шлаа [нараспев]
сердцу очень жаль, что случилось такЪ.

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Гость

12:29:36 06-07-2025

Хорошо льет

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