Жителей Барнаула предупредили о надвигающихся дождях и грозах

Холодов при этом не ожидается

05 июля 2025, 14:59, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае в период со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля, сообщили в администрации Барнаула.

В эти дни ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 17-22 м/с и грозы с ливнями, градом и шквалами от 25 м/с.

Так, в Барнауле 5 июля будет до +32 градусов, к вечеру синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

6 июля в краевой столице облачно с прояснениями. Днем +22…+24°C, кратковременный дождь с грозой, ветер юго-западный до 12 м/с.

7 июля утром и вечером вновь пройдет кратковременный дождь. Утром также возможен туман. Ветер западный, до 12 м/с, температура +24...+26°C.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал жителям Алтайского края ливни при теплой погоде.