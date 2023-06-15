Жителей Алтайского края предупредили о "редчайших" заморозках в середине июня
Затронет и другие регионы юга Сибири
15 июня 2023, 14:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ночные заморозки ожидаются в середине июня в Алтайском крае, рассказал РИА Новости научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, отрицательные температуры также ожидаются в Кемеровской и Иркутской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве. В некоторых регионах похолодает до -3 градусов.
"Это редчайшее событие", – отметил синоптик.
Ранее сообщалось, что на июль в Алтайском крае прогнозируется дефицит осадков.
20:14:46 15-06-2023
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