Спасатели призывают быть предельно осторожными с огнём

12 апреля 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре. Днём 13 апреля его порывы могут достигать 22 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

"В Алтайском крае днём 13 апреля ожидается ветреная погода. Ветер юго-западный: ночью – 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с; днём – 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с", – рассказали в ведомстве.

Спасатели призвали быть осторожными при обращении с огнём и напомнили, что сухая трава легко загорается от любой искры. Особенно быстро травяные палы распространяются именно в ветреные дни. И остановить такой пожар бывает очень сложно.

К тому же из-за травяных палов нередко горят дома и целые леса.

Напомним, в Алтайском крае с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон.