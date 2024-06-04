Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
Из-за устоявшейся сухой погоды местами по региону возможно увеличение количества пожаров, отмечают в МЧС
04 июня 2024, 16:00, ИА Амител
Высокая пожароопасность 4-го класса ожидается в Алтайском крае с 4 по 10 июня, предупреждают в МЧС региона.
"Несмотря на дождливое небо, в краевой столице местами по краю из-за установившейся сухой погоды возможно увеличение количества пожаров", – подчеркивают спасатели.
В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествия призвали не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.
По прогнозу синоптиков Новосибирского ЦГМС, в первую декаду июня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Дневные температуры во второй половине десятидневки составят от +22 до +28.
16:12:35 04-06-2024
Запретите спички и зажигалки, и всего делов то. Вы же умеете.
19:17:33 04-06-2024
Нечёссе сухая погода.
19:47:08 04-06-2024
Почему в любимом всеми СССР не было такой проблемы? Ездили спокойно в лес. Жгли костры. Шашлыки не были в моде, но варили похлебку, пекли картоху. И ничего не горело!!!!
21:45:30 04-06-2024
Кто продает лес, тот его и жгет.
06:29:21 05-06-2024
За май выпало двесполовинной нормы осадков и всё равно пожароопасная ситуация?
09:41:06 05-06-2024
Уважаемые МЧС-ники хоть бы на улицу выглядывали иногда. Дожди льют непрерывно в июне месяце, в Алтайском крае, а у них пожароопасная ситуация🤦♂️🧐