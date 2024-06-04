Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Из-за устоявшейся сухой погоды местами по региону возможно увеличение количества пожаров, отмечают в МЧС

04 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность 4-го класса ожидается в Алтайском крае с 4 по 10 июня, предупреждают в МЧС региона.

"Несмотря на дождливое небо, в краевой столице местами по краю из-за установившейся сухой погоды возможно увеличение количества пожаров", – подчеркивают спасатели.

В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествия призвали не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

По прогнозу синоптиков Новосибирского ЦГМС, в первую декаду июня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Дневные температуры во второй половине десятидневки составят от +22 до +28.