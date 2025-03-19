Жителей Алтайского края призвали расчистить свои участки от снега, чтобы не затопило

Внимание стоит уделить в том числе водоотводным канавам и дренажным системам

19 марта 2025, 14:50, ИА Амител

Фото: Chiyoung / unsplash.com

МЧС Алтайского края призвало жителей региона своевременно очищать придомовые территории от снега и наледи из-за потепления.

В телеграм-канале ведомства отметили, что в регионе установились положительные температуры, из-за чего снег активно тает.

"Рекомендуем своевременно очищать придомовые территории от снега и наледи, чтобы избежать подтопления талыми водами. Особое внимание стоит уделить водоотводным канавам и дренажным системам", – призвали в МЧС.

Накануне синоптик Александр Люцигер сообщил, что в крае началось "достаточно продолжительное потепление", которое продлится до 23 марта.

Период интенсивного снеготаяния, по предварительному прогнозу, ожидается только в конце первой декады апреля.