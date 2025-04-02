Ранее власти сооружали переправу для сельчан, однако теперь чиновники отказываются это делать

02 апреля 2025, 10:35, Антон Дегтярев

Переправа через реку Калманку / Фото предоставлено жителями

Жители 29 домов на улице Заречной села Усть-Калманка Алтайского края уже два года отрезаны от цивилизации. Они просят местные власти помочь построить переправу через реку Калманку, которая разделяет населенный пункт на две части. За рекой находится вся необходимая инфраструктура: магазины, аптека, больницы и другие учреждения. Мост через водную преграду существует, но находится он в трех километрах от улицы Заречной и идти до него пенсионерам тяжело. В прежние годы каждую весну им делали переправу, однако уже два года сельчане остаются без нее – администрация отказывается строить "мостик", переживая за безопасность жителей.

"Три километра туда и обратно"

Местная жительница Татьяна Мацко рассказывает: на окраине села Усть-Калманка, за рекой, проживают в основном пенсионеры. Зимой в центр села они ходят спокойно по льду. А сейчас (и так будет до следующей зимы) добраться в больницу или в магазин – настоящее испытание. Ходить по делам в центр села жителям нужно по два-три раза в неделю. Пока переправа существовала, путь за продуктами, на почту или к врачу занимал всего 30 минут туда и обратно, а на дорогу до моста в обход нужно потратить в общей сложности два часа, отметила жительница села.

"На нашей стороне, кроме кладбища, нет вообще ничего. Без переправы в центр села нужно ходить вкруговую, это три километра туда и столько же обратно. На пути – скоростная проезжая часть без пешеходного перехода, также надо идти через гору. Мы поднимаемся к кладбищу, а затем уже идем в деревню. Когда пожилые люди идут в гору, у них одышка, приходится часто останавливаться. Многим из нас в силу возраста и наличия заболеваний очень трудно идти по объездной дороге в гору", – пожаловалась женщина.

Чтобы облегчить жизнь пенсионерам, раньше каждую весну местные чиновники помогали им организовывать переправу. Прежние главы села давали жителям доски для "мостика", а иногда и отправляли помощников для его строительства.

Переправа на реке Калманке / Фото предоставлены жителями

В последний раз переправу им помогли организовать в 2023 году. Той осенью рано наступило похолодание, и жители не успели убрать доски до того как река замерзла. В итоге материалы пришли в негодность. А в 2024-м доски для моста власти уже не выделили. Глава сельсовета Вадим Кашкаров (занимает пост с сентября 2022 года) перестал помогать жителям в организации пешеходных переходов, рассказала Мацко.

"Кто-нибудь упадет и травмируется"

21 марта 2025 года Кашкаров на сходе граждан также заявил, что пешеходные переходы через реку в селе не появятся "для безопасности жителей": "Если переходы будут сделаны и кто-нибудь с них упадет и травмируется, за это будет отвечать администрация сельсовета", – процитировала Мацко главу села.

"Нам говорят, что по закону строить ничего они не имеют права, потому что надо соблюсти технику безопасности. Еще у них нет денег каждый год выделять нам материалы на переправу. Спрашивают: "Как мы спишем доски?" Но ведь предыдущие главы нам как-то всегда помогали: доски привозили, работы организовывали. Ребята молодые все это делали. Стоило попросить – и через два дня все было. Теперь спрашиваешь, как ходить, отвечают, что вкруговую", – отметила пенсионерка.

Ответ сельской администрации на жалобу жителей/ Фото: предоставлено жителями

Ранее никаких вопросов к безопасности ни у кого почему-то не возникало, удивляются местные жители. Но теперь, добавляют они, это обеспокоило местные власти. При этом на таком "самодельном мостике" через реку никогда никто не травмировался, подчеркнула Мацко. Да, вспоминает женщина, когда-то в воду с переправы падали, но глубина в реке – по колено, так что оттуда можно было спокойно вылезти.

"Бывало, кто-то соскользнул, упал, окунулся, встал и пошел. Травм никаких не было – летом ведь там мало воды. Реку можно было бы и вброд перейти, если бы мы не были пожилыми людьми, у которых проблемы со здоровьем", – отметила она.

"Никого наши проблемы не волнуют"

Поняв, что в администрации им не помогут, сельчане пожаловались местному прокурору. Тот, со слов жителей, ответил, что не в силах помочь. Мол, "если жалобу примут, то никаких мостов там уже точно не поставят", пояснила позицию прокурора Мацко. В районной администрации жителей отправили обратно на сельский уровень. Теперь они и вовсе не знают, что делать. Для пожилых, которым не под силу пройти шесть километров, остается только ехать на такси, которое часто отказывается приезжать в их часть села.

"В нашем селе не ходят автобусы, такси дорогое, не каждый пенсионер может себе позволить себе ездить на нем в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами. Да и таксист к нам заезжает редко, потому что на нашей улице нет нормальных дорог", – рассказала Мацко.

Мост через реку в селе Усть-Калманка / Фото предоставлено жителями

Сами, без помощи чиновников, соорудить переправу жители не могут – для этого нет подходящих материалов, сказала Мацко.

"Раньше как-то сами делали. Теперь тут одинокие пожилые женщины, мужчин – раз-два и обчелся, многих забрали на СВО. Нам бы доски хотя бы кто дал. Но никого наши проблемы не волнуют", – сетует она.

Amic.ru обратился за комментарием к Вадиму Кашкарову, однако трубку никто не взял. Редакция направила официальный запрос в местную администрацию.