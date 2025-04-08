Жителей двух районов Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают не жечь костры и не бросать непотушенные спички и сигареты

08 апреля 2025, 14:12, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com

Высокая пожароопасность 4-го класса ожидается в Ключевском и Кулундинском районах Алтайского края с 9 по 14 апреля, предупредили в региональном МЧС.

В этот период возможно увеличение количества пожаров.

Спасатели напомнили, что природные возгорания крайне опасны. Людей призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также запрещать детям играть с огнем.

С 7 апреля в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском районах Алтайского края начался пожароопасный сезон. На остальной территории он стартует с 11-го числа.

В МЧС ранее отмечали, что в крае со сходом снега и по мере высыхания сухой растительности растут площади ландшафтных пожаров.