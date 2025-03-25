Жители 18 домов на Потоке "попросились" в программу комплексной застройки

Зона реновации микрорайона выросла на 3,3 га

25 марта 2025, 08:00, Алёна Жукова

Дом на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество домов, которые попадут под снос при реновации Потока, вырастет: их жители попросили включить здания в программу комплексного развития территории (КРТ). Согласно результатам общественных обсуждений проекта застройки Потока, которые опубликовала горадминистрация, новыми участниками программы стали 16 домов. Еще две заявки строительный комитет отклонил.

Большинство многоквартирников, которые "попросились" в программу, старше 50–60 лет. Но были и более возрастные объекты. Например, двухэтажке на ул. Петра Сухова, 5, – 79 лет, а дому на Ленина, 191, – 81 год. Эти объекты не признаны аварийными, а потому жители не могли рассчитывать на расселение в ближайшие годы. Однако реновация ускорит этот процесс.

Среди новых участников КРТ есть и пятиэтажный панельный дом на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 6, построенный в 1971 году. Он станет первой пятиэтажкой, снесенной в Барнауле: до этого в городе демонтировали лишь двух-трехэтажные дома, а в 2023 году снесли первую четырехэтажку на ул. Советской Армии.

Интересно, что в программу комплексной застройки решили войти и жители "новостроек". Заявка поступила от дома на ул. Петра Сухова, 77а. Это кирпичная трехэтажка, построенная в 2013 году. Однако комиссия предложение отклонила: вопрос не был согласован со всеми собственниками квартир.

"Решение о включении многоквартирного дома в границы территории комплексного развития собственниками помещений не принято", – отметили в администрации.

Также стройкомитет не стал включать в программу застройки Потока и двухэтажный кирпичный дом на ул. Петра Сухова, 81, построенный в 1960 году. Чиновники не уточнили, по какой причине отклонили заявку, ответив лишь, что "отсутствуют сведения, подтверждающие соответствие многоквартирного дома критериям, установленным постановлением правительства Алтайского края от 23.09.2021 № 351" (регулирует вопросы КРТ. – Прим. ред.).

Пять многоэтажных домов (в основном это новые здания, есть также и возводимая новостройка) попросили "изменить границы территории комплексного развития вблизи земельных участков". Их просьбу удовлетворили. Комиссия отказала в этом лишь административному зданию на ул. 5-й Западной, 62б: на этом месте предполагается строительство детского сада.

Работы на 15 лет

После общественных обсуждений площадь Потока, попадающего под реновацию, выросла до 30,3 га (изначально территория реновации составляла 27 га). Об этом в середине марта заявил председатель городского строительного комитета Роман Тасюк.

Сейчас в границах КРТ расположены 50 многоквартирных домов (изначально их было 35), подлежащих расселению и сносу. На их месте должны возвести 40 многоквартирных домов, социальные объекты, здания общественного назначения, выполнить благоустройство.

После утверждения проекта застройки город проведет оценку территории и объявит аукцион. С застройщиком-победителем заключат договор КРТ. Затем компания должна подготовить и утвердить документацию по планировке территории и провести расселение аварийных жилых домов. На реновацию Потока отводят 15 лет.