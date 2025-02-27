Жители Алтая хотят получать больше денег, но их запросы по-прежнему весьма скромны
Зарплатные ожидания местных жителей ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тысяч рублей
27 февраля 2025, 12:52, ИА Амител
В Алтайском крае в начале 2025 года средняя ожидаемая зарплата выросла до 50 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%, сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.ru.
"В рублях прирост средней ожидаемой зарплаты составил 5 тыс. рублей. Однако ожидания местных жителей ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
Наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Алтайском крае произошел у специалистов из сферы сельского хозяйства: по сравнению с прошлым годом желаемая сумма доходов выросла сразу на 20 тыс. рублей (на 25%).
Динамика зарплатных ожиданий в Алтайском крае (топ-10 по приросту в рублях)
На самые высокие зарплаты претендуют соискатели в следующих направлениях:
- "Сельское хозяйство", "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Высший и средний менеджмент" (по 100 тыс. рублей в среднем);
- "Добыча сырья" (89,5 тыс. рублей);
- "Производство, сервисное обслуживание" и "Строительство, недвижимость" (по 80 тыс. рублей).
Ранее эксперты выяснили, у каких рабочих профессий в Алтайском крае сильнее всего выросли зарплаты за 2024 год.
13:02:36 27-02-2025
Ох уж эти жители. Совсем зажрались. денежек хотят.
13:05:33 27-02-2025
Не могу понять, как может ожидаться средняя зарплата в крае и стране, соответственно 50 и 70 тысяч рублей, при существующей средней ЗП по отчетам 59 и 99 тысяч рублей. Это что же, все ожидают понижения ЗП? Или кто-то как всегда соврал?
13:08:36 27-02-2025
а работать лучше эти же жители не хотят? Или как из заголовка - Получать, а не ЗАРАБАТЫВАТЬ
14:06:44 27-02-2025
Гость (13:08:36 27-02-2025) а работать лучше эти же жители не хотят? Или как из заголовк... А ты приезжай и покажи пример ,а то языком трепать ,не мешки ворочать.Чувствуется кровосос.
11:47:09 28-02-2025
Где такие Зарплаты в Алтайском крае платят по 50 т .руб/мес?
Самая распространённая месячная зарплата в Алтайском крае 30-40 т. руб!!!
Или есть несколько сотен населения получающая по 150 и более т. руб???
Может в эту статистику посчитали с СВО бойцов?