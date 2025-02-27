Жители Алтая хотят получать больше денег, но их запросы по-прежнему весьма скромны

Зарплатные ожидания местных жителей ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тысяч рублей

27 февраля 2025, 12:52, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в начале 2025 года средняя ожидаемая зарплата выросла до 50 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%, сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.ru.

"В рублях прирост средней ожидаемой зарплаты составил 5 тыс. рублей. Однако ожидания местных жителей ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Алтайском крае произошел у специалистов из сферы сельского хозяйства: по сравнению с прошлым годом желаемая сумма доходов выросла сразу на 20 тыс. рублей (на 25%).

Динамика зарплатных ожиданий в Алтайском крае (топ-10 по приросту в рублях)

На самые высокие зарплаты претендуют соискатели в следующих направлениях:

"Сельское хозяйство", "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Высший и средний менеджмент" (по 100 тыс. рублей в среднем);

"Добыча сырья" (89,5 тыс. рублей);

"Производство, сервисное обслуживание" и "Строительство, недвижимость" (по 80 тыс. рублей).

Ранее эксперты выяснили, у каких рабочих профессий в Алтайском крае сильнее всего выросли зарплаты за 2024 год.