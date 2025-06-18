Жители Алтая хотят вернуть 4 млрд рублей за счет налоговых вычетов

Наиболее популярными у жителей региона остаются имущественные налоговые вычеты

18 июня 2025, 14:06, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году в налоговые органы Алтайского края поступило 149 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ. Это меньше на 3% по сравнению с прошлым годом. Снижение количества деклараций произошло за счет того, что многие жители заявляют вычеты в упрощенном порядке, сообщает региональное УФНС.

"За пять с половиной месяцев этого года заявления в таком порядке представили уже 17,5 тыс. налогоплательщиков, что в 1,7 раза превышает показатель прошлого года", – рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев, подводя предварительные итоги декларационной кампании 2025 года.

Он отметил, что 89% деклараций представлены налогоплательщиками с правом на налоговые вычеты.



По-прежнему наиболее популярными у жителей региона остаются имущественные налоговые вычеты (можно оформить по расходам, понесенным на покупку, строительство жилья или выплат процентов по ипотеке). Их заявили 74 тыс. налогоплательщиков на сумму 28,3 млрд рублей. Это 92% к уровню прошлого года.

"Мы изучили сложившуюся ситуацию и установили, что из 817 тыс. жителей края, официально трудоустроенных и получающих зарплату, 31% граждан уже полностью использовали право на вычет. 29% налогоплательщиков имеют в собственности недвижимость, которую они приобрели до 2014 года, либо у них отсутствуют затраты. Например, квартира была подарена, приватизирована или перешла по наследству. У оставшихся 40% плательщиков края пока нет своего жилья. Эти две категории плательщиков – потенциальные получатели налогового вычета", – отметил Алексей Легостаев.

Социальные налоговые вычеты (на обучение, лечение, приобретение медикаментов и оказание физкультурно-оздоровительных услуг) заявили 56 тыс. налогоплательщиков на сумму в размере 3,45 млрд рублей. Рост составил 15%.

Правом на инвестиционные налоговые вычеты воспользовалась 1026 налогоплательщиков края на общую сумму в размере 0,27 млрд рублей. В этом году их заявлено на 4% больше.

"В результате заявленных налоговых вычетов общая сумма НДФЛ, подлежащая к возврату из бюджета, составила 4 млрд рублей", – сообщили в налоговой.

Напомним, жители края могут заявлять налоговые вычеты в течение года. Удобнее всего представить декларацию через "Личный кабинет налогоплательщика физического лица". В сервисе реализованы функции автоматического предзаполнения налоговой декларации и автоматического расчета налога на доходы физических лиц на основе введенных данных. Это существенно сокращает время и финансовые затраты налогоплательщика. Важно, что передача информации через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" безопасна и дополнительно защищена электронной подписью.