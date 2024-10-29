Жители Алтая меньше всех в Сибири хотят уезжать в другой регион на новую работу

В крае лишь 1,1% соискателей указывают в резюме, что однозначно готовы на релокацию

29 октября 2024, 11:20, ИА Амител

Переезд / Фото: unsplash.com / unsplash.com

В Алтайском крае наиболее высокая среди регионов Сибири доля тех соискателей, кто однозначно не готов переезжать ради новой работы, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

"В Алтайском крае доля резюме "не готов к переезду" – 84,1%", – говорится в исследовании.

Чаще других жителей Сибири о желательности переезда в резюме пишут соискатели из Республики Алтай – здесь готовы к релокации 2,0%, а также из Республики Тыва (1,8%) и Кемеровской области (1,5%). Реже всего найти новую работу и уехать хотят жители Новосибирской области – соответствующий статус имеют 1,0% резюме.

В Алтайском крае лишь 1,1% соискателей указывают в резюме, что однозначно готовы переехать в другой регион ради новой работы. Возможный переезд рассматривают 14,7%.

"Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей: дефицит наблюдается во всех регионах без исключения. Субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы, и важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе", – отметила руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

Ранее жители Алтайского края объяснили, почему не хотят уезжать из региона. Причем женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры.