НОВОСТИОбщество

Жители Алтая меньше всех в Сибири хотят уезжать в другой регион на новую работу

В крае лишь 1,1% соискателей указывают в резюме, что однозначно готовы на релокацию

29 октября 2024, 11:20, ИА Амител

Переезд / Фото: unsplash.com / unsplash.com
Переезд / Фото: unsplash.com / unsplash.com

В Алтайском крае наиболее высокая среди регионов Сибири доля тех соискателей, кто однозначно не готов переезжать ради новой работы, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

"В Алтайском крае доля резюме "не готов к переезду" – 84,1%", – говорится в исследовании.

Чаще других жителей Сибири о желательности переезда в резюме пишут соискатели из Республики Алтай – здесь готовы к релокации 2,0%, а также из Республики Тыва (1,8%) и Кемеровской области (1,5%). Реже всего найти новую работу и уехать хотят жители Новосибирской области – соответствующий статус имеют 1,0% резюме.

В Алтайском крае лишь 1,1% соискателей указывают в резюме, что однозначно готовы переехать в другой регион ради новой работы. Возможный переезд рассматривают 14,7%. 

"Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей: дефицит наблюдается во всех регионах без исключения. Субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы, и важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе", – отметила руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

Ранее жители Алтайского края объяснили, почему не хотят уезжать из региона. Причем женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры.

Собеседование с кандидатом на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа

Комментарии 16

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Musik

11:25:31 29-10-2024

Непорядок.
Исправим. Поможем.

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Гость

11:58:21 29-10-2024

Ржу

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Гость

12:03:59 29-10-2024

Гость (11:58:21 29-10-2024) Ржу... Да они ТАМ тоже ржут

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Антон

12:00:19 29-10-2024

Желание это одно-а статистика показывает другое: что молодежь бежит. Оглянитесь вокруг-сколько знакомых уехало кто в Нск, кто в Питер, в Тюмень. А так да-не хотим

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Гость

12:49:01 29-10-2024

Антон (12:00:19 29-10-2024) Желание это одно-а статистика показывает другое: что молодеж...
"Миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза." 29 мая 2024, ИА Амител

А по поводу резюме... Денег у народа нет, чтобы на новом месте купить дом, квартиру. Тут многие еле концы с концами сводят.

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Гость

12:02:50 29-10-2024

может дело не в желании а в возможности? люди и так перебиваются с копейки на копейку, а потерять последнюю копеешную работу и рвануть куда то...для этого нужен запас финансовый, а его у большинства нет.

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гость

12:52:04 29-10-2024

Вранье,достаточно посмотреть средний возраст жителей края и сразу становиться понятно что вся молодежь покидает его и остаются только либо 45+(которым тяжело в силу возраста найти работу),либо пенсионеры

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Элен без ребят

15:41:59 29-10-2024

гость (12:52:04 29-10-2024) Вранье,достаточно посмотреть средний возраст жителей края и ... даже не в поиске дело. у 45+ уже пожилые родители, которых нельзя оставить одних.

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гость

19:36:42 29-10-2024

Элен без ребят (15:41:59 29-10-2024) даже не в поиске дело. у 45+ уже пожилые родители, которых ... согласен,и это как причину можно рассматривать

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Гость

12:54:15 29-10-2024

В СССР, без страха, как на новом месте, поменяли семьей четыре местожительства и везде квартиры бесплатные и работы вдоволь с достойной зарплатой. Сейчас, рабы станут на колени и бастуют.

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Гость

13:31:11 29-10-2024

в ссср статья была за тунеядство. 1 месяц не устроился на новом месте - пойдешь в тюрьму за это

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гость

14:48:30 29-10-2024

Гость (13:31:11 29-10-2024) в ссср статья была за тунеядство. 1 месяц не устроился на но... Даже комментировать не надо,смысла нет сравнивать тот период времени и сегодняшний

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Элен без ребят

15:39:48 29-10-2024

меньше всех хотят, но больше всех уезжают.

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Старуха Шапокляк.

17:30:22 29-10-2024

Правильно ...Уезжать не на что .. только пешком

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Гость

18:06:37 29-10-2024

Они и здесь работать особо не хотят

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Афиноген

09:45:24 30-10-2024

Край сельскохозяйственный ,аграрный.Здесь ,наоборот надо стимулировать осёдлость населения,чтобы работа была по месту жительства.Сельскому населению,зачем куда то ехать?Если все будут разбегаться,то не будет никакого развития сельского хозяйства.

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