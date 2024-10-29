Жители Алтая меньше всех в Сибири хотят уезжать в другой регион на новую работу
В крае лишь 1,1% соискателей указывают в резюме, что однозначно готовы на релокацию
29 октября 2024, 11:20, ИА Амител
В Алтайском крае наиболее высокая среди регионов Сибири доля тех соискателей, кто однозначно не готов переезжать ради новой работы, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.
"В Алтайском крае доля резюме "не готов к переезду" – 84,1%", – говорится в исследовании.
Чаще других жителей Сибири о желательности переезда в резюме пишут соискатели из Республики Алтай – здесь готовы к релокации 2,0%, а также из Республики Тыва (1,8%) и Кемеровской области (1,5%). Реже всего найти новую работу и уехать хотят жители Новосибирской области – соответствующий статус имеют 1,0% резюме.
В Алтайском крае лишь 1,1% соискателей указывают в резюме, что однозначно готовы переехать в другой регион ради новой работы. Возможный переезд рассматривают 14,7%.
"Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей: дефицит наблюдается во всех регионах без исключения. Субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы, и важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе", – отметила руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.
Ранее жители Алтайского края объяснили, почему не хотят уезжать из региона. Причем женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры.
11:25:31 29-10-2024
Непорядок.
Исправим. Поможем.
11:58:21 29-10-2024
Ржу
12:03:59 29-10-2024
Гость (11:58:21 29-10-2024) Ржу... Да они ТАМ тоже ржут
12:00:19 29-10-2024
Желание это одно-а статистика показывает другое: что молодежь бежит. Оглянитесь вокруг-сколько знакомых уехало кто в Нск, кто в Питер, в Тюмень. А так да-не хотим
12:49:01 29-10-2024
Антон (12:00:19 29-10-2024) Желание это одно-а статистика показывает другое: что молодеж...
"Миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза." 29 мая 2024, ИА Амител
А по поводу резюме... Денег у народа нет, чтобы на новом месте купить дом, квартиру. Тут многие еле концы с концами сводят.
12:02:50 29-10-2024
может дело не в желании а в возможности? люди и так перебиваются с копейки на копейку, а потерять последнюю копеешную работу и рвануть куда то...для этого нужен запас финансовый, а его у большинства нет.
12:52:04 29-10-2024
Вранье,достаточно посмотреть средний возраст жителей края и сразу становиться понятно что вся молодежь покидает его и остаются только либо 45+(которым тяжело в силу возраста найти работу),либо пенсионеры
15:41:59 29-10-2024
гость (12:52:04 29-10-2024) Вранье,достаточно посмотреть средний возраст жителей края и ... даже не в поиске дело. у 45+ уже пожилые родители, которых нельзя оставить одних.
19:36:42 29-10-2024
Элен без ребят (15:41:59 29-10-2024) даже не в поиске дело. у 45+ уже пожилые родители, которых ... согласен,и это как причину можно рассматривать
12:54:15 29-10-2024
В СССР, без страха, как на новом месте, поменяли семьей четыре местожительства и везде квартиры бесплатные и работы вдоволь с достойной зарплатой. Сейчас, рабы станут на колени и бастуют.
13:31:11 29-10-2024
в ссср статья была за тунеядство. 1 месяц не устроился на новом месте - пойдешь в тюрьму за это
14:48:30 29-10-2024
Гость (13:31:11 29-10-2024) в ссср статья была за тунеядство. 1 месяц не устроился на но... Даже комментировать не надо,смысла нет сравнивать тот период времени и сегодняшний
15:39:48 29-10-2024
меньше всех хотят, но больше всех уезжают.
17:30:22 29-10-2024
Правильно ...Уезжать не на что .. только пешком
18:06:37 29-10-2024
Они и здесь работать особо не хотят
09:45:24 30-10-2024
Край сельскохозяйственный ,аграрный.Здесь ,наоборот надо стимулировать осёдлость населения,чтобы работа была по месту жительства.Сельскому населению,зачем куда то ехать?Если все будут разбегаться,то не будет никакого развития сельского хозяйства.