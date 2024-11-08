Жители Алтая на втором месте по счастливости среди всех регионов России

Чаще счастье в крае ощущают женщины, чем мужчины

08 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Счастливые женщины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Алтайском крае четыре жителя из десяти чувствуют себя счастливыми каждый день, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"38% жителей края чувствуют себя счастливыми каждый день – это второй показатель среди всех регионов России, выше доля счастливых людей только в Ленинградской области (41%). На третьем месте жители Воронежской области (37%)", – говорится в исследовании.

13% опрошенных в крае испытывают счастье два-три раза в неделю. 21% – лишь время от времени.

"28% признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми", – выяснили социологи.

Чаще счастье в регионе ощущают женщины, чем мужчины, – 29% против 24%.

Ранее сообщалось, что половина жителей Алтайского края станет счастливее, если им повысят зарплату.