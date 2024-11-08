Жители Алтая на втором месте по счастливости среди всех регионов России
Чаще счастье в крае ощущают женщины, чем мужчины
08 ноября 2024, 15:10, ИА Амител
В Алтайском крае четыре жителя из десяти чувствуют себя счастливыми каждый день, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
"38% жителей края чувствуют себя счастливыми каждый день – это второй показатель среди всех регионов России, выше доля счастливых людей только в Ленинградской области (41%). На третьем месте жители Воронежской области (37%)", – говорится в исследовании.
13% опрошенных в крае испытывают счастье два-три раза в неделю. 21% – лишь время от времени.
"28% признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми", – выяснили социологи.
Чаще счастье в регионе ощущают женщины, чем мужчины, – 29% против 24%.
Ранее сообщалось, что половина жителей Алтайского края станет счастливее, если им повысят зарплату.
15:16:41 08-11-2024
Алтайский край, по официальной статистике, один из лидеров по психическим заболеваниям в Рф. Поэтому ничего удивительного. Обе статистики вполне соотносятся.
15:17:32 08-11-2024
Нищему остаётся только быть счастливым.
15:29:01 08-11-2024
В мире самые с частливые в Нигерии живут. С АК прямая связь.
15:31:31 08-11-2024
те, кто пишет, что больше денег их не сделают счастливее, ЛИЦЕМЕРЫ!
15:55:12 08-11-2024
"Если хочешь быть счастливым, будь им" (с)
16:08:01 08-11-2024
А фото бы щястливых людей посмотреть? Не генерацию ИИ.
16:14:36 08-11-2024
Что у нее с пальцем
18:52:00 08-11-2024
муму (16:14:36 08-11-2024) Что у нее с пальцем... и зачем я это посмотрела? :/
11:31:19 09-11-2024
Это у них крыша съезжает от хорошей жизни. Вот и верят в свои мечты. Защитная функция организма.