НОВОСТИОбщество

Жители Алтая на втором месте по счастливости среди всех регионов России

Чаще счастье в крае ощущают женщины, чем мужчины

08 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Счастливые женщины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Счастливые женщины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Алтайском крае четыре жителя из десяти чувствуют себя счастливыми каждый день, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"38% жителей края чувствуют себя счастливыми каждый день – это второй показатель среди всех регионов России, выше доля счастливых людей только в Ленинградской области (41%). На третьем месте жители Воронежской области (37%)", – говорится в исследовании.

13% опрошенных в крае испытывают счастье два-три раза в неделю. 21% – лишь время от времени.

"28% признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми", – выяснили социологи.

Чаще счастье в регионе ощущают женщины, чем мужчины, – 29% против 24%.

Ранее сообщалось, что половина жителей Алтайского края станет счастливее, если им повысят зарплату.

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край опросы

Комментарии 9

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Гость

15:16:41 08-11-2024

Алтайский край, по официальной статистике, один из лидеров по психическим заболеваниям в Рф. Поэтому ничего удивительного. Обе статистики вполне соотносятся.

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Гость

15:17:32 08-11-2024

Нищему остаётся только быть счастливым.

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Гость

15:29:01 08-11-2024

В мире самые с частливые в Нигерии живут. С АК прямая связь.

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Гость

15:31:31 08-11-2024

те, кто пишет, что больше денег их не сделают счастливее, ЛИЦЕМЕРЫ!

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ППШариков

15:55:12 08-11-2024

"Если хочешь быть счастливым, будь им" (с)

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Musik

16:08:01 08-11-2024

А фото бы щястливых людей посмотреть? Не генерацию ИИ.

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муму

16:14:36 08-11-2024

Что у нее с пальцем

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Элен без ребят

18:52:00 08-11-2024

муму (16:14:36 08-11-2024) Что у нее с пальцем... и зачем я это посмотрела? :/

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Гость

11:31:19 09-11-2024

Это у них крыша съезжает от хорошей жизни. Вот и верят в свои мечты. Защитная функция организма.

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