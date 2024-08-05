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Жители Алтая на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем год назад

Средний доход в крае вырос на дополнительный 91 литр топлива

05 августа 2024, 09:40, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 65-е место из 85 (еще по четырем новым субъектам данных нет) в рейтинге российских регионов по доступности бензина, сообщает РИА Новости.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2024 года.

"Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в Алтайском крае в месяц, – 857 литров", – говорится в исследовании.

Отмечается, что литр бензина марки АИ-92 в крае в июне 2024 года стоил 49,29 рубля (с начала года подорожал на 2,4%).

Напомним, по данным на 1 июня 2023 года, в крае на среднюю зарплату можно было купить 766 литров бензина марки АИ-92. Таким образом, за прошедший год средний доход в регионе вырос на дополнительный 91 литр топлива. Кстати, тогда край занимал 69-е место в рейтинге (за год поднялся на четыре строчки).

Жители края в 2022 году могли позволить себе на среднюю зарплату 656 литров бензина, в 2021-м – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).

В итоге за прошедшие шесть лет средняя зарплата в Алтайском крае выросла на дополнительные 344 литра бензина марки АИ-92.

Алтайский край рейтинги Топливо

Комментарии 21

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Гость

09:47:50 05-08-2024

Сейчас начнется)))

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Гость

10:04:17 05-08-2024

Бряхня!)

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Мусик

10:08:12 05-08-2024

а детей можно кормить бензином?

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RUSSKIY

10:13:18 05-08-2024

Житель Казахстана на среднюю зп может купить "нашего" газпромовского бензина в 1.5 раза больше - 1200 литров. А Швейцарец почти 3000, хотя нефть страна не добывает.

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Гость

10:15:36 05-08-2024

"Отмечается, что литр бензина марки АИ-92 в крае в июне 2024 года стоил 49,29 рубля..." сейчас 50,40.. надо пересчитывать

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Гость

10:37:53 05-08-2024

Одним бензином сыт не будешь

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Мусик

10:55:57 05-08-2024

Гость (10:37:53 05-08-2024) Одним бензином сыт не будешь... Штирлиц напоил кошку бензином.
кошка сделала несколько шагов и упала.
наверное бензин кончился - подумал Штирлиц.

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Гость

11:23:47 05-08-2024

Можно и попугаями считать, а если на водку перевести, то "жить стало лучше, жить стало веселей"

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Гость

11:30:56 05-08-2024

у меня ЗП не выросла с прошлого года, а бенз подорожал на 3-4 рубля

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Мусик

11:39:10 05-08-2024

Гость (11:30:56 05-08-2024) у меня ЗП не выросла с прошлого года, а бенз подорожал на 3-... напишите в спортлото

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Гость

12:16:40 05-08-2024

Мусик (11:39:10 05-08-2024) напишите в спортлото... А вы свои комментарии не пробовали писать не в интернете, а сразу на мягкой бумаге? Так им проще будет найти правильное употребление...

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Гость

15:35:26 05-08-2024

Мусик (11:39:10 05-08-2024) напишите в спортлото...
Мурсик, скорей бы 1 сентября. Чтобы ты в школу пошел.

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Гость

12:49:45 05-08-2024

Полный бред

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Гоша

14:51:13 05-08-2024

Смотря какие жители Алтая

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Гость

16:18:14 05-08-2024

1318л могут купить на 65 тыс рублей за 165 часов, а год назад только 710 л на 35 тыс. Просто в марте мы все уволились, кто был в цехе и нашли другую работу. Ждать у моря погоды нет смысла, когда повысят ЗП. Сейчас рынок работника, работники в дефиците.

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Сергей

18:14:36 05-08-2024

А на мою пенсию ещё меньше. Хоть бы не брехали как собаки. Бензин растёт каждый день когда последний раз заправлялся был 50 75.

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Гость

22:21:26 05-08-2024

Сергей (18:14:36 05-08-2024) А на мою пенсию ещё меньше. Хоть бы не брехали как собаки. Б... А при чем тут твоя пенсия, если речь идет о средней зарплате? Но в целом согласен. Зарплату не поднимали уже несколько лет, а бензин все дорожает... Вот такая вот продажная девка - статистика...

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Сергей

18:31:18 05-08-2024

Чистая брехня. Зимой я на свою пенсию мог купить351 литр сейчас323. Не вешайте людям лапшу на уши.

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Алексей

09:03:57 06-08-2024

Конечно если хлеба по меньше есть то и бензин можно больше взять, логика железная

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Гость

16:11:39 06-08-2024

А по мировым стандартам постоянно ежемесячно иог купить 1000литров а с учетом природной ренты которую нагло у нас отбираю олигархи от нефтянки с позволения Путина цена 1л должна быть не более 5 рублей а то чисто символическая в 1 рубль.

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Правдоруб

08:25:28 07-08-2024

Вас унижают что бы для общества рисовали хорошие цифры? Позор

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