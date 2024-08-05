Жители Алтая на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем год назад

Средний доход в крае вырос на дополнительный 91 литр топлива

05 августа 2024, 09:40, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 65-е место из 85 (еще по четырем новым субъектам данных нет) в рейтинге российских регионов по доступности бензина, сообщает РИА Новости.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2024 года.

"Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в Алтайском крае в месяц, – 857 литров", – говорится в исследовании.

Отмечается, что литр бензина марки АИ-92 в крае в июне 2024 года стоил 49,29 рубля (с начала года подорожал на 2,4%).

Напомним, по данным на 1 июня 2023 года, в крае на среднюю зарплату можно было купить 766 литров бензина марки АИ-92. Таким образом, за прошедший год средний доход в регионе вырос на дополнительный 91 литр топлива. Кстати, тогда край занимал 69-е место в рейтинге (за год поднялся на четыре строчки).

Жители края в 2022 году могли позволить себе на среднюю зарплату 656 литров бензина, в 2021-м – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).

В итоге за прошедшие шесть лет средняя зарплата в Алтайском крае выросла на дополнительные 344 литра бензина марки АИ-92.