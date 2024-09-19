В ВТБ рассказали, как идет интеграция с банком "Открытие" в Алтайском крае

По словам управляющего ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрия Горбунова, свои счета перевели уже более половины клиентов

19 сентября 2024, 11:55, Александра Черданцева

Дмитрий Горбунов / Фото: Андрей Лихошерстов

В 2022 году ВТБ выкупил у Центробанка 100% акций банка "Открытие" и запустил процесс интеграции – до конца 2024 года всем клиентам "Открытия" предложено перейти в ВТБ. По данным на начало сентября, это сделали уже более 2 млн розничных клиентов по всей стране. О том, как этот процесс проходит на Алтае, что будет с офисами и сотрудниками "Открытия", amic.ru в интервью рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

– Дмитрий Игоревич, на каком этапе сейчас процесс интеграции в регионе?

– Сейчас проходит основной этап интеграции розничного бизнеса двух банков. С мая мы запустили онлайн-переход в ВТБ, продлится он до конца года. В Алтайском крае к нам на обслуживание перешли уже более половины розничных клиентов "Открытия".

В целом по стране в ВТБ переведено порядка 85% кредитного портфеля "Открытия" и 78% портфеля сбережений.

– А что значит онлайн-переход?

– Для максимально простого и бесшовного перехода мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию – всем клиентам предложена возможность сделать это онлайн, в приложении или в интернет-банке. Всего за пару кликов, без посещения офиса можно перевести свои продукты в ВТБ. Это безопасное и быстрое решение.

И многие им уже воспользовались. По России из 2 млн клиентов онлайн-переход сделали более половины. В Алтайском крае показатель схожий – примерно 50% клиентов перешли дистанционно.

– Но что если человек не хочет переходить дистанционно? Если ему удобнее прийти в офис?

– Конечно, совершить переход можно и лично обратившись в офис нашей объединенной сети. Приходите. Но повторюсь: онлайн-переход – это быстро и безопасно.

– На каких условиях осуществляется переход? Клиенты "Открытия" получают доступ ко всем продуктам ВТБ?

– Предложение онлайн-перехода получают сберегатели, владельцы дебетовых и кредитных карт, ипотечные заемщики и клиенты с потребительскими и автокредитами. Одна из главных задач интеграции состоит в том, чтобы сделать онлайн-переход еще более комфортным.

Напомню, что с начала 2024 года в офисах "Открытия" можно оформить все финансовые продукты ВТБ – дебетовые, кредитные карты, подать заявку на получение ипотечного, потребительского и автокредита, открыть вклад или накопительный счет в рублях и китайских юанях.

– А как насчет продуктов самого "Открытия"? Если у клиента уже есть кредит, изменятся ли условия по нему?

– Разумеется, все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов "Открытия" при переходе сохраняются.

– Придется ли менять карту одного банка на другой?

– Если речь о дебетовых и зарплатных картах, то сам "пластик" менять не придется. Процедура онлайн-перехода предусматривает дистанционное переоформление. Клиенту будет предложено открыть счет в ВТБ – это единственный параметр в реквизитах, который изменится. Номер карты, CVC/CVV код останутся прежними. При этом действие карты будет автоматически продлено до 2029 года, независимо от изначального срока. Потом клиенту будет предложено выпустить уже карту ВТБ.

С кредитными картами немного иначе, нужно будет закрыть карту "Открытия" и открыть карту ВТБ. Если по карте задолженности нет, то клиенту предложат новую кредитку с кешбэком. Если есть – ее можно рефинансировать.

– Чтобы перевести кредит или вклад из одного банка в другой придется ли платить комиссию? И как насчет бонусных рублей?

– Нет, все операции осуществляются без комиссии. Чтобы сохранить проценты по вкладу, стоит оформить отложенный перевод: после того как срок вклада закончится, накопленная сумма вместе с процентами автоматически перейдет на счет в ВТБ. Накопительные счета "Открытия" будут переведены сразу – вместе с процентами на день перехода.

Все бонусы конвертируются в рубли и переводятся в ВТБ. Клиент ничего не доплачивает и ничего не теряет.

– Что изменится для клиентов-юрлиц с переходом на обслуживание в ВТБ?

– Мы постарались сделать процесс перевода клиентов среднего и малого бизнеса максимально простым. Им доступна вся линейка продуктов, из которой предприниматели могут составить персональный набор, подходящий именно их сфере и текущему этапу развития бизнеса. При этом все стандартные банковские продукты можно подключить онлайн.

На текущий момент уже более половины предпринимателей, обслуживавшихся в банке "Открытие", перевели к нам свои счета, при этом 75% сделали это полностью онлайн. К октябрю планируется завершить перевод всех клиентов, после этого дистанционное банковское обслуживание банка "Открытие" прекратит работу.

– Дмитрий Игоревич, а что будет с офисами "Открытия" в Алтайском крае? В каком формате они продолжат работу?

– Постепенный перевод отделений под бренд ВТБ стартовал еще в декабре прошлого года. Сейчас мы тщательно анализируем места размещения точек продаж, входящий клиентопоток. Часть из них продолжат свою работу, точки, дублирующие сеть ВТБ, будут закрыты.

– Что будет с сотрудниками "Открытия"?

– Мы начали объединение команд еще в начале текущего года. Сотрудникам "Открытия" было предложено продолжить работу в ВТБ. Планируется, что после завершения процесса интеграции наша клиентская база вырастет на 10%, и для эффективной работы с ней необходимо сохранить штат сотрудников. При этом нам важна мотивация людей, сохранение сильных руководителей и ключевых эффективных менеджеров.

– Насколько в принципе значима и показательна такая интеграция, укрупнение?

– На сегодняшний день это один из крупнейших проектов такого масштаба на российском банковском рынке. Весь прошлый год шла подготовительная работа по гармонизации технологий, процедур, нормативной базы ведения бизнеса, а также унификации продуктовой линейки. В начале этого года стартовал перевод бизнеса и персонала, в четвертом квартале планируется полностью завершить перевод кредитных обязательств всех клиентов, чтобы закончить интеграцию в декабре.