Жители Алтая рассказали, как и за какие деньги будут подрабатывать на майских праздниках
Лишь 8% опрошенных планируют заработать за несколько дней более 20 тысяч рублей
30 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Подрабатывать на майских праздниках планируют 29% опрошенных жителей Алтайского края, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".
В основном жители края будут подрабатывать:
- курьерами – 18%;
- таксистами – 10%;
- разнорабочими – 9%;
- администраторами – 8%;
- комплектовщиками товаров – 7%;
- продавцами – 7%;
- работниками на базах отдыха – 7%;
- нянями – 5%;
- работниками кол-центров – 5%;
- фотографами – 3%.
Самые распространенные причины подработки (множественный выбор вариантов ответа):
- возможность накопить деньги – 46%;
- ради материальной подстраховки – 25%;
- желание побыстрее закрыть имеющиеся кредиты – 23%;
- небольшой размер основной зарплаты – 21%;
- подработка как хобби – 19%;
- нежелание оставаться дома в длинные выходные – 15%;
- желание рассчитаться с другими долгами – 13%.
За майские выходные 21% опрошенных планируют заработать до 5 тыс. рублей, 39% – от 5 до 10 тыс., 25% – от 10 до 15 тыс., 7% – от 15 до 20 тыс., 8% – более 20 тыс. рублей.
Опрос проведен с 18 по 25 апреля среди 2140 трудоустроенных жителей в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
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