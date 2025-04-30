Лишь 8% опрошенных планируют заработать за несколько дней более 20 тысяч рублей

30 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подрабатывать на майских праздниках планируют 29% опрошенных жителей Алтайского края, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

В основном жители края будут подрабатывать:

курьерами – 18%;

таксистами – 10%;

разнорабочими – 9%;

администраторами – 8%;

комплектовщиками товаров – 7%;

продавцами – 7%;

работниками на базах отдыха – 7%;

нянями – 5%;

работниками кол-центров – 5%;

фотографами – 3%.

Самые распространенные причины подработки (множественный выбор вариантов ответа):

возможность накопить деньги – 46%;

ради материальной подстраховки – 25%;

желание побыстрее закрыть имеющиеся кредиты – 23%;

небольшой размер основной зарплаты – 21%;

подработка как хобби – 19%;

нежелание оставаться дома в длинные выходные – 15%;

желание рассчитаться с другими долгами – 13%.

За майские выходные 21% опрошенных планируют заработать до 5 тыс. рублей, 39% – от 5 до 10 тыс., 25% – от 10 до 15 тыс., 7% – от 15 до 20 тыс., 8% – более 20 тыс. рублей.

Опрос проведен с 18 по 25 апреля среди 2140 трудоустроенных жителей в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.