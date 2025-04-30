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Жители Алтая рассказали, как и за какие деньги будут подрабатывать на майских праздниках

Лишь 8% опрошенных планируют заработать за несколько дней более 20 тысяч рублей

30 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подрабатывать на майских праздниках планируют 29% опрошенных жителей Алтайского края, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

В основном жители края будут подрабатывать:

  • курьерами – 18%;
  • таксистами – 10%;
  • разнорабочими – 9%;
  • администраторами – 8%;
  • комплектовщиками товаров – 7%;
  • продавцами – 7%;
  • работниками на базах отдыха – 7%;
  • нянями – 5%;
  • работниками кол-центров – 5%;
  • фотографами – 3%. 

Самые распространенные причины подработки (множественный выбор вариантов ответа): 

  • возможность накопить деньги – 46%;
  • ради материальной подстраховки – 25%;
  • желание побыстрее закрыть имеющиеся кредиты – 23%;
  • небольшой размер основной зарплаты – 21%;
  • подработка как хобби – 19%;
  • нежелание оставаться дома в длинные выходные – 15%;
  • желание рассчитаться с другими долгами – 13%.

За майские выходные 21% опрошенных планируют заработать до 5 тыс. рублей, 39% – от 5 до 10 тыс., 25% – от 10 до 15 тыс., 7% – от 15 до 20 тыс., 8% – более 20 тыс. рублей.

Опрос проведен с 18 по 25 апреля среди 2140 трудоустроенных жителей в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае. 

Российские деньги / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа Первомай майские праздники
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Комментарии 4

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Гость

10:04:43 30-04-2025

Нищета вынуждает

  6 Нравится
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Гость

10:07:11 30-04-2025

Мечтать, не вредно.

  -8 Нравится
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Кхм...

10:48:25 30-04-2025

Рождественские сказки какие-то.

  -3 Нравится
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Гость

12:02:10 30-04-2025

Негры будут работать. Белые господа - отдыхать.

  3 Нравится
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