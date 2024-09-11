Жители Алтая смогут увидеть "космическую медузу" от запуска ракеты 11 сентября

Понаблюдать за зрелищем можно будет после 23:23

11 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

"Космическая медуза" / Фото: t.me/pagedowner

Вечером 11 сентября небо над Алтайским краем украсит "космическая медуза" от запуска космического корабля "Союз МС-26" с ракетой "Союз-2.1а" с Байконура. Запуск запланирован на 23:23.

Ранее власти Усть-Канского района Республики Алтай посоветовали местным жителям не посещать лес и не покидать населенные пункты. Также попросили сообщать о случаях падения фрагментов ракеты.

В Алтайском крае жителям Чарышского района порекомендовали не посещать в указанное время Плешивый Белок, Горький Белок, Еловский Белок, Королевский Белок, озеро Белоголосово, урочища Озерное, Кедровка, Татарка, Подъемная, Усть-Ионыш и Алексеевка.

Отмечается, что резервные даты запуска – 13 сентября в 22:38, 14 сентября в 22:15 и 15 сентября в 21:53. Так что его могут перенести. Напомним, так произошло в марте этого года, когда запуск с 21-го числа перенесли на 23-е.