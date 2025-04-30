Жители Алтайского края обменяли монеты на купюры на сотни тысяч рублей

Некоторые участники акции "Монетная неделя" приносили "горы" монет на крупные суммы

30 апреля 2025, 11:20, ИА Амител

Российские монеты, деньги / Фото: amic.ru

"Монетная неделя" подошла к концу. Акция по обмену мелочи на бумажные банкноты или безнал проходила по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. Пока ЦБ "ссыпает" монетки в одну кучу и подсчитывает результат, несколько банков поделились промежуточными итогами сбора металлических денег с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банком на территории Алтайского края и Республики Алтай, отметила, что в Барнауле за "Монетную неделю" банк собрал монеты на общую сумму 190 тысяч рублей номиналом от одной копейки до 25 рублей. При этом в краевой столице ей запомнилось два интересных случая:

"Первое, это когда пришли новобрачные и принесли монеты на интересную и красивую сумму – 8 888 рублей. И второй случай, когда принесли трехлитровую пластиковую бутылку с десятирублевыми монетами, которые ребенок собирал около пяти лет. Там получилось чуть больше двух тысяч штук. За участие в акции мы дарили сувенирную продукцию и осуществляли обмен на памятные монеты. И, конечно же, мы не могли обойти вниманием этого ребенка. Мы передали ему наш фирменный браслет".

Исполнительный директор регионального филиала Россельхозбанка Борис Бабаев рассказал, что за неделю акции в кассу банка принесли монеты на 200 тысяч рублей.

"Монеты в основном несут номиналом 5–10 рублей. Если в количественном выражении, то порядка 40 тысяч монет за эту неделю нам принесли в кассы. В этом году в Рубцовске мужчина принес порядка 100 тысяч рублей, а в Барнауле женщина принесла 48 тысяч", – поделился он.

Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ по Алтайскому краю и Республике Алтай, рассказал, что краевые офисы банка приняли монеты различного номинала почти на 250 тысяч рублей, которые обменивали как на бумажные купюры, так и зачисляли на банковские счета.

"Из интересных фактов: самое большое количество монет принес клиент в Бийске – 29 тысяч штук на сумму 130 тысяч рублей, их общий вес составил порядка 110 килограммов", – вспоминает он.

Акцию проводят по всей стране дважды в год, чтобы вернуть рубли россиян из копилок и кубышек в оборот. Кстати, сейчас в России более 72 миллиардов монет. Если разделить их между жителями страны, на каждого придется по полтора килограмма "медных денег".