Жители Алтайского края отдали более 50 тысяч голосов за благоустройство территорий

Принять участие в голосовании можно до 12 июня 2026 года

15 мая 2026, 10:00, ИА Амител

Иван Гилев / Фото: Минстрой Алтайского края

Жители Алтайского края за три с половиной недели отдали больше 50 тысяч голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев. По итогам отбора в план работ на 2027 год войдут территории, которые получат самую активную поддержку местных жителей.

Голосование стартовало 21 апреля на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и продлится до 12 июня 2026 года. Барнаул традиционно является территорией, где по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" реализуют наиболее масштабные проекты, отметил министр. По его словам, в 2026 году на благоустройство общественных пространств краевой столицы из федерального и регионального бюджетов направили 118 млн рублей.

Напомним, в этом году жителям города предлагают выбрать проекты трех общественных территорий — парка имени Ленина, парка 300-летия Барнаула и аллеи Чепурко в поселке Южном. Всего это шесть вариантов (по два на каждую территорию). На площадке для голосования жители видят границы участков, перечень будущих работ и описание элементов благоустройства.В Бийске сейчас лидирует набережная реки Бии от парка "Прибрежный" до дамбы. За нее отдали больше восьми тысяч голосов. Сквер "Театральный" занимает второе место с 875 голосами. По итогам голосования в городе выберут две территории для благоустройства в следующем году.

В Новоалтайске жители выбирают одну из девяти территорий и дальнейшее развитие сквера "Лес Победы".

Голосование. Волонтеры / Фото: Минстрой Алтайского края

Благоустройство общественных пространств в регионе осуществляется не только по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", пояснил Иван Гилев. Действуют и другие механизмы поддержки. Среди них — субсидия из краевого бюджета сельским территориям и проект поддержки местных инициатив.