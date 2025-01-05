Жители Алтайского края получили почти 2 млрд рублей в виде субсидий на оплату ЖКХ

Компенсацию выплатили как семьям с доходом ниже прожиточного минимума, так и с доходом выше него

05 января 2025, 18:46, ИА Амител

Платежка за коммунальные услуги / Фото: amic.ru

В 2024 году государственной поддержкой в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 86 тысяч семей из Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

Средний размер ежемесячной субсидии по региону составил 2768 рублей на семью. При этом общий объем средств, полученных жителями в 2024 году, равен 1,9 млрд рублей.

Напомним, компенсацию предоставляют самым разным категориям: одиноко проживающим людям, семьям с небольшими доходами, многодетным семьям. В Минсоцзащиты региона отметили, что из всех семей, кто в прошлом году получал субсидию, около половины имеют доход ниже прожиточного минимума. У остальной половины доход выше.

Также подчеркивается, что размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов.

"Так, около 70% семей с доходами ниже прожиточного минимума получают субсидию в размере их фактических платежей, то есть субсидия полностью возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. При росте цен и тарифов на оплату ЖКУ увеличиваются и размеры субсидий", – говорится на сайте правительства.

Подать заявку на получение субсидии можно через портал госуслуг – эта возможность есть даже в праздники. А узнать все подробности можно в контакт-центре по номеру +7-800-100-00-01, но он возобновит работу с 9 января.

О том, какие в Алтайском крае есть субсидии и компенсации на оплату коммунальных услуг и кто их может получить, читайте в большом разборе на amic.ru.