Как после бомбежки. Барнаулец пожаловался на парковку с ямами возле новостройки
Подрядчик обещал восстановить дорожное покрытие, но гарантийные работы так и не провел
30 июня 2023, 07:02, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался на парковку возле новостроек на улице Солнечная Поляна. В паблике "В курсе 22" местный житель рассказал о проблемах с покрытием возле дома № 94 к. 2 – подрядчик обещал его починить, но гарантийные работы так и не провел.
Мужчина показал кадры с автомобильной стоянки – парковочные места покрыты ямами. Некоторые из них присыпают камнями, однако особо это на ситуацию не влияет.
"По гарантийным обязательствам должен был устранить 26 мая проблемы с асфальтом. Прошло больше месяца и непонятно, когда хоть что-то сделают. То ли машина должна провалиться, то ли ребенок упасть", – заявил автор.
07:10:18 30-06-2023
С уваженьем... Дата. Подпись Отвечайте нам, а то Если вы не отзовётесь Мы напишем... в "Спортлото"!
07:28:17 30-06-2023
нытик вконтактышный
07:38:38 30-06-2023
Гость (07:28:17 30-06-2023) нытик вконтактышный... барнаульцев медом не корми - дай поныть.
09:36:38 30-06-2023
Гость (07:38:38 30-06-2023) барнаульцев медом не корми - дай поныть.... Барнаулок тоже.
17:34:49 30-06-2023
Гость (09:36:38 30-06-2023) Барнаулок тоже.... В Барнауле только одна Барнаулка. И та - речка
10:54:42 30-06-2023
Гость (07:38:38 30-06-2023) барнаульцев медом не корми - дай поныть.... Подрядчик комменты пишет, похоже.
08:06:05 30-06-2023
И ребенок! Обязательно должен быть ребенок! Как же без него то....
08:59:49 30-06-2023
Гараж купи.
09:56:19 30-06-2023
Гость (08:59:49 30-06-2023) Гараж купи.... Вот именно.
12:16:23 30-06-2023
Да уж, на выселках в человейниках дурят народ по-полной! Потому что много деревенских или из аварийного жилья, лимиты, не знающих своих прав и способов их отстоять. Вот и пишут в соцсети. Или в Спортлото. Я-то денег не пожалел, купил квартиру в Благополучном Центре, и жители вокруг образованные, очень приятно.
13:43:41 30-06-2023
Гость (12:16:23 30-06-2023) Да уж, на выселках в человейниках дурят народ по-полной! Пот... Купил в центральных руинах, где нет ни парковок ни магазинов ? Тeбя надули как лоха последнего :-)
17:33:58 30-06-2023
Гость (12:16:23 30-06-2023) Да уж, на выселках в человейниках дурят народ по-полной! Пот... Видимо чувствуешь себя лохом, раз приходится постоянно писать про волшебное житьё в центре. Наверное солому ешь из-за ипотеки, но зато в центре
18:47:38 30-06-2023
Гость (12:16:23 30-06-2023) Да уж, на выселках в человейниках дурят народ по-полной! Пот... В человейниках может быть нормальное жильё по недорогим ценам. Качество жизни зависит от порядочности соседей.
16:48:56 30-06-2023
Самый бедолажный и заброшенный район , по Павловскому тракту 307к1 даже дороги город не сделал , застройщик на него стрелки переводит. Заросли неухоженных кустов с мусором закрывающие фасад дома , как бонус.
17:11:58 30-06-2023
Гость (12:16:23 30-06-2023) Да уж, на выселках в человейниках дурят народ по-полной! Пот... жители образованные — студенты в общагах?