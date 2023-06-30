Как после бомбежки. Барнаулец пожаловался на парковку с ямами возле новостройки

Подрядчик обещал восстановить дорожное покрытие, но гарантийные работы так и не провел

30 июня 2023, 07:02, ИА Амител

Житель Барнаула пожаловался на парковку возле новостроек на улице Солнечная Поляна. В паблике "В курсе 22" местный житель рассказал о проблемах с покрытием возле дома № 94 к. 2 – подрядчик обещал его починить, но гарантийные работы так и не провел.

Мужчина показал кадры с автомобильной стоянки – парковочные места покрыты ямами. Некоторые из них присыпают камнями, однако особо это на ситуацию не влияет.