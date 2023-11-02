Жители Алтайского края задолжали имущественных налогов на 1,4 млрд рублей
Рекордсменами по долгам стали два человека, за которыми числится по 3,5 млн неуплаченных налогов
02 ноября 2023, 07:15, ИА Амител
Жители Алтайского края не уплатили имущественных налогов за прошлые годы на 1,4 миллиарда рублей. Наибольшая сумма, а это более 580 млн рублей, числится за должниками по транспортному налогу. По земельному налогу недоимка составила 309 млн и еще 301 млн – по налогу на имущество. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.
Рекорд по сумме долга принадлежит двум жителям региона, каждый из которых не заплатил в казну более 3,5 млн рублей. 18 налогоплательщиков имеют задолженность более 1 миллиона, еще 72 жителя – от 500 тысяч до миллиона рублей. Всего в регионе в списке должников числятся более 380 тысяч человек.
Что будет, если в срок до 1 декабря не заплатить налоги?
Руководитель ведомства пояснил, что в случае неуплаты имущественных налогов в срок до 1 декабря, уже с 2 декабря ежедневно будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Если должник оперативно не погасит задолженность, взысканием займутся судебные приставы. За эту "услугу" придется заплатить еще 7% от размера задолженности, но не менее 1000 рублей.
Если должник гол как сокол, судебные приставы заканчивают исполнительное производство и в налоговую поступает акт о невозможности взыскания. Однако специалисты ведомства продолжают держать ситуацию на контроле: оценивают имущественное положение гражданина, его трудоустройство, а также запрашивают в банках информацию об открытии счетов.
В случае таких подвижек исполнительный лист возвращается к судебным приставам для взыскания долгов. Однако если за три года работа не дала результата, по Налоговому кодексу у регионов есть право списать долги как невозможные к взысканию, объяснил Легостаев.
"Несколько десятков тысяч наших налогоплательщиков имеют задолженность менее 100 рублей на общую сумму 12 миллионов. В правительство Алтайского края мы направили предложение признать их как невозможные к взысканию. Считаем, что экономически нецелесообразно проводить меры по их взысканию, так как затраты госорганов многократно превышают суммы этих задолженностей", – отметил Алексей Легостаев.
07:31:21 02-11-2023
Срок уплаты еще не закончен и уже должны.. Уже не плательщики...
07:45:22 02-11-2023
За прошлые периоды,похоже,должны
08:34:41 02-11-2023
А само государство нам ни чего не задолжало!? Ну хотя бы вклады периода СССР...? Или пенсии проиндексировать на сколько положено, а не на сколько депутатам захотелось!? Да даже выход на пенсию пораньше, оно нам случайно не должно!? Все время мы всем кругом должны...!? Прям как специально? Комплекс не полноценности какой-то в нас развивают...?
09:00:28 02-11-2023
Гость (08:34:41 02-11-2023) А само государство нам ни чего не задолжало!? Ну хотя бы вкл... Про накопительную часть пенсии забыли!
11:11:00 02-11-2023
Гость (09:00:28 02-11-2023) Про накопительную часть пенсии забыли!... конкретно я много чего ещё забыл!... а ведь люди-то помнят!... и вспомнят...
10:30:00 02-11-2023
Гость (08:34:41 02-11-2023) А само государство нам ни чего не задолжало!? Ну хотя бы вкл... Ты учебник русского языка полистай для начала, а то пока в летаргическом сне пребывал подзабыл как на нём грамотно пишут.
11:13:11 02-11-2023
Гость (10:30:00 02-11-2023) Ты учебник русского языка полистай для начала, а то пока в л... когда человек тупой, и сказать ему по сути не чего, он сразу кидается проверять АрАогрОфичИскЕе ошибки!!!
09:06:51 02-11-2023
Такого бардака как ФНС нет ни в одном ведомстве. Ежедневно там сотни людей доказывают, что эту песню уже давно оплатили, этот автомобиль продали 5 лет назад и т.д. и так постоянно.
09:06:57 02-11-2023
Пенсии отобрали, квартиру на свои кровные купи - дом сам построй - какой налог?Они эти налоги разбазаривают на себя и направо и налево...
09:11:12 02-11-2023
какой налог? - за то тыжРоссиянин
12:10:25 02-11-2023
Гость (09:11:12 02-11-2023) какой налог? - за то тыжРоссиянин... у него ВЕЛИЧИЕ
09:16:08 02-11-2023
О, побирушки
09:42:26 02-11-2023
Чтобы что-то "задолжать", надо предварительно взять. Как можно "задолжать" кому-то за свое собственное имущество?
10:21:57 02-11-2023
Деньги у буржуинов 450 млрдов пусть вернут. А потом посмотрим - слабая власть не нужна.
10:36:29 02-11-2023
Рабовладельческий строй. Чтобы иметь что-то, нужно за это право платить.
13:12:12 02-11-2023
Странно недавно налоговая за 500 рублей карты заблокировала. Должники не простые люди?