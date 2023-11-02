Рекордсменами по долгам стали два человека, за которыми числится по 3,5 млн неуплаченных налогов

02 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Жители Алтайского края не уплатили имущественных налогов за прошлые годы на 1,4 миллиарда рублей. Наибольшая сумма, а это более 580 млн рублей, числится за должниками по транспортному налогу. По земельному налогу недоимка составила 309 млн и еще 301 млн – по налогу на имущество. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

Рекорд по сумме долга принадлежит двум жителям региона, каждый из которых не заплатил в казну более 3,5 млн рублей. 18 налогоплательщиков имеют задолженность более 1 миллиона, еще 72 жителя – от 500 тысяч до миллиона рублей. Всего в регионе в списке должников числятся более 380 тысяч человек.

Что будет, если в срок до 1 декабря не заплатить налоги?

Руководитель ведомства пояснил, что в случае неуплаты имущественных налогов в срок до 1 декабря, уже с 2 декабря ежедневно будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Если должник оперативно не погасит задолженность, взысканием займутся судебные приставы. За эту "услугу" придется заплатить еще 7% от размера задолженности, но не менее 1000 рублей.

Если должник гол как сокол, судебные приставы заканчивают исполнительное производство и в налоговую поступает акт о невозможности взыскания. Однако специалисты ведомства продолжают держать ситуацию на контроле: оценивают имущественное положение гражданина, его трудоустройство, а также запрашивают в банках информацию об открытии счетов.

В случае таких подвижек исполнительный лист возвращается к судебным приставам для взыскания долгов. Однако если за три года работа не дала результата, по Налоговому кодексу у регионов есть право списать долги как невозможные к взысканию, объяснил Легостаев.

"Несколько десятков тысяч наших налогоплательщиков имеют задолженность менее 100 рублей на общую сумму 12 миллионов. В правительство Алтайского края мы направили предложение признать их как невозможные к взысканию. Считаем, что экономически нецелесообразно проводить меры по их взысканию, так как затраты госорганов многократно превышают суммы этих задолженностей", – отметил Алексей Легостаев.