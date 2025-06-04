Жители алтайского райцентра на весь день остались без света
Под отключение попало более 30 улиц
04 июня 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края 4 июня планово отключили электроэнергию, сообщили в местной администрации.
С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах Береговой, Бутырской, Комсомольской, Новой и многих других. Список адресов:
Напомним, с 1 июля в России повысятся тарифы ЖКХ более чем на 10%. Amic.ru разобрался, почему это произойдет и кто в этом виноват.
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