Жители алтайского райцентра на весь день остались без света

Под отключение попало более 30 улиц

04 июня 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края 4 июня планово отключили электроэнергию, сообщили в местной администрации.

С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах Береговой, Бутырской, Комсомольской, Новой и многих других. Список адресов:

Изображение: t.me/mamontovo_official

Напомним, с 1 июля в России повысятся тарифы ЖКХ более чем на 10%. Amic.ru разобрался, почему это произойдет и кто в этом виноват.