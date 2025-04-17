Жители алтайского райцентра на весь день остались без света
Электроэнергию отключили более чем на 30 улицах
17 апреля 2025, 09:50, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В райцентре Мамонтовского района Алтайского края отключили электричество 17 апреля, сообщили в местной администрации.
"17 апреля 2025 года с 09:00 до 17:00 в Мамонтово будут проводиться профилактические работы на высоковольтных линиях, в связи с чем в этот период ожидается отключение электроэнергии по линиям 3–4", – говорится в сообщении.
В итоге без света остались жители улиц Магистральной, Совхозной, Бутырской, Комсомольской, Новой и многих других.
Изображение: t.me/mamontovo_official
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