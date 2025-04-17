Жители алтайского райцентра на весь день остались без света

В райцентре Мамонтовского района Алтайского края отключили электричество 17 апреля, сообщили в местной администрации.

"17 апреля 2025 года с 09:00 до 17:00 в Мамонтово будут проводиться профилактические работы на высоковольтных линиях, в связи с чем в этот период ожидается отключение электроэнергии по линиям 3–4", – говорится в сообщении.