"А если рухнет?" Барнаульцы жалуются, что в их доме второй год протекает крыша

Интересно, что потопы случаются только зимой, летом даже в сильные дожди с потолка не течёт

02 марта 2023, 07:31, ИА Амител

Потолок в одной из квартир дома в проезде 9 Мая в Барнауле / Фото предоставлено жительницей дома

В доме № 6 в проезде 9 Мая в Барнауле вторую зиму протекает крыша, а управляющая компания на жалобы не реагирует, утверждают жители. Обратившиеся в редакцию amic.ru люди говорят, что вода заливает стены и разрушает потолок. Дом находится в ведении управляющей компании "Смарт" и та о проблеме знает, однако вопрос не решается.

По словам жительницы дома Ксении, потопы происходят зимой регулярно "как по расписанию" – с 6 января. Как только на улице случается потепление, по стенам квартиры начинает бежать вода. Последнее такое подтопление закончилось 25 февраля. Вода, по словам женщины, текла с потолка четыре дня.

При этом интересно, что потопы случаются только зимой. По словам Ксении, весной и летом даже в периоды сильных дождей их нет.

Последствия потопа на ул.9 мая, проезд 6 в Барнауле

Люди боятся, что у них рухнет потолок, да и в целом устали жить "в вечном бардаке". Однако провести хоть какой-то ремонт не могут: ведь после очередного потопа всё придётся менять, объясняет Ксения.

"Мы носимся с вёдрами. Есть маленькие дети, на потолке трещины, всё на крыше гниёт, огромный пузырь там образовался. Мне кажется, что такими темпами потолок может рухнуть. Стена полностью сгнила. Гипсокартон боимся снять – всё сыплется. Мы ничего добиться не можем. Рабочие не могут найти дыры и залатать их. Наши вещи постоянно портятся. Не знаем уже, думаем, может, надо делать за свой счёт? Но ведь это же обязанность управляющей компании, мы же оплачиваем все счета и вносим деньги за капремонт", – рассказывает Ксения.

По словам женщины, жители дома дважды писали заявление в управляющую компанию. Та отправляла рабочих, которые проблему не устранили, утверждает Ксения. Они убрали с крыши снег и лёд, однако ничего ремонтировать не стали, рассказывает она.

По словам горожанки, им пообещали провести капитальный ремонт крыши в 2025-2026 годах. Но жить ещё несколько лет в таких условиях люди не могут.

16 февраля женщина обратилась в администрацию Октябрьского района. Там заявление приняли, ответ пообещали прислать до 16 марта. Если администрация проблему не решит, Ксения готова жаловаться в прокуратуру.

Amic.ru связался с управляющей компанией "Смарт", но там оперативно комментарий по ситуации с домом редакции не предоставили.