Жители Горно-Алтайска приняли участие в полумарафоне "Забег.РФ"

К забегу присоединилась глава города вместе с коллегами

23 мая 2026, 19:08, ИА Амител

Фото: страница Ольги Сафроновой во "ВКонтакте"

В Горно-Алтайске в четвертый раз прошел всероссийский полумарафон "Забег.РФ". Участниками масштабного спортивного мероприятия стали более 500 человек.

Как рассказала глава города Ольга Сафронова на своей странице во "ВКонтакте", на старт вышли дети, школьники, студенты, представители трудовых коллективов, ветераны спорта, профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни.

К забегу присоединилась и сама Сафронова вместе с коллегами.

«Бежали не ради рекордов, а для здоровья. Спорт закаляет и учит преодолевать трудности, это всегда хорошее настроение и много позитива», — подчеркнула глава Горно-Алтайска.

Она также поздравила победителей и призеров соревнований с наградами, а организаторов и волонтеров поблагодарила за проведение мероприятия.